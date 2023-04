El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, compareció este martes en el Martín Carpena antes del último entrenamiento del equipo previo al viaje a Murcia para jugar contra el UCAM el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League. Navarro habló, para empezar, del estado físico de la plantilla: "Creo que en el último partido conseguimos recortar un poco las cargas de algunos jugadores, creo que a Darío y a Kendrick les pudo venir bien, dos jugadores que por la circunstancia de Alberto Díaz puede que tengan más carga de lo normal en los próximos días”.

Cuestionado por cómo va la recuperación de Alberto Díaz, el entrenador del Unicaja ha indicado que “va bien, pero dentro de lo que es, un esguince de grado 2 y que los plazos que puso el club son los que son. Va bien, pero serán 3-4 semanas de baja, no volverá antes. Seguro”.

Sobre el encuentro, el técnico avisó que se trata de “un partido especial, diferente, de eliminatoria. Si ganamos estaremos clasificados y si lo hacen ellos, habrá un tercer partido. Sabemos que vamos a un campo difícil, con un ambiente muy a favor de su equipo que les va a dar un extra de energía. Vamos a ver cómo integran a su nuevo jugador, Chris Chiozza. El contexto del partido es muy especial. Todo lo que rodea al partido lo hace diferente”.

Sobre el contexto en el que llega el partido, Navarro dijo que “esto es un partido de baloncesto, es una eliminatoria y el premio es muy importante, muy atractivo. Los dos equipos queremos jugar esa Final Four y ambos vamos a dar el 100%, pero creo que hay unas líneas que no se deben cruzar. Pero afortunadamente el mundo no son las redes sociales, donde cada uno puede decir lo que quiera sin ningún tipo de filtro. Esto es deporte, esto es baloncesto, pero se está futbolizando demasiado. Si algo bonito tiene el baloncesto es que se pueden vivir cosas como la que hemos vivido en Granada o en las Copas del Rey, que no hay ningún problema en que la gente vaya a campos rivales a ver un partido de baloncesto. Todo lo que no sea eso nos estaremos equivocando y nos estaremos alejando de lo que es el baloncesto”.

Chris Chiozza, cara nueva en el UCAM

En cuanto al último fichaje del UCAM Murcia, Chris Chiozza, “hay que ver cómo encaja en el equipo. Es un jugador que en Estados Unidos tiene la vitola de ser un jugador organizador, que hace jugar bien al equipo, buen defensor, un jugador muy rápido porque tiene un cambio de ritmo muy bruto. También ha demostrado en la G-League que tiene capacidad de anotar, de tirar de 3 puntos con mucha facilidad, con buenos porcentajes, también en situaciones de step-backs... Vamos a ver en qué rol entra en el equipo, lo vamos a descubrir allí, pero es un jugador muy interesante que les va a ayudar. Es muy seguido por clubes de Euroliga y Europa”.

Sobre UCAM Murcia, el entrenador del Unicaja ha dicho que es un equipo que "tiene una imprevisibilidad, con muchas cosas que se salen de guión, que no se pueden defender, con los arranques de brillantez de McFadden, Trice, veremos Chiozza, de Jelínek, de Anderson… con su energía en el rebote de Sadiel Rojas y Radovic, el partido que pueda hacer Pustovyi… hay cosas que se te pueden salir de guion porque son jugadores de mucho ímpetu, energía y corazón e igual no los puedes controlar. Vamos a intentar frenar estas cosas en la medida de lo posible con un plus de energía que el que tuvimos en ese partido y vamos a ver si somos capaces de competir en un partido muy difícil para nosotros”, añadió Navarro.

Preguntado por cómo podría afectar la descalificación de Barreiro en el partido ida, Navarro apuntó que “vamos a ir a jugar un partido de baloncesto. Y está claro que en un partido de tanta tensión estas cosas pueden llegar a pasar, y está claro que no vamos a ser ilusos. Esa acción va a condicionar el ambiente alrededor de Jonathan Barreiro. Él se equivocó, sobrerreaccionó a ciertas cosas y tiene que aprender, y si el peaje es este pues tendrá que hacerlo. Tenemos que preocuparnos de hacer las cosas que dependen de nosotros y que son baloncesto lo mejor posible. Lo otro es una prueba de madurez, de personalidad allí, en un ambiente hostil como lo fue aquí. Sabemos que nos estamos jugando estar en una Final Four. Esto no va a ser un camino de rosas, porque el premio es muy grande. Cómo no va a haber tensión. Tenemos que ir allí y tener personalidad y carácter para soportar la carga ambiental y anímica que puede haber en contra nuestra y ya está. Es baloncesto, es una eliminatoria a vida o muerte por alcanzar una Final Four".

Por último, Ibon Navarro subrayó que las claves del partido serán “controlar las cosas que podemos controlar. Limitar su anotación a campo abierto es fundamental, no perder energía cuando ellos tengan una racha anotadora de mérito, el rebote, controlar situaciones de poste bajo de interiores, como de Anderson y Rojas. Vamos a identificar lo que les puede aportar Chiozza. Hay muchas cosas, pero intentar hacer el partido más solido posible en las cosas que dependen de nosotros, en estar concentrados, en la energía, en no irnos del partido, en estar juntos… hay cosas que pueden salirse del guion y no son fáciles de controlar ante jugadores de tanto talento, pero en las que sí dependen de nosotros, pues debemos estar bien y estar sólidos”, concluyó.