Unicaja 99 - Obradoiro 89: billete virtual para el play off por el título

Unicaja 99 - Obradoiro 89. Otra más para el zurrón. Y van 18. O sea, las necesarias para poder decir bien fuerte que el Unicaja se ha asegurado este sábado su pase al play off por el título. No es matemático, pero sí virtual. Falta por saber, de aquí a final de esta Fase Regular liguera, si lo hará como cuarto, quinto, sexto o séptimo de la clasificación. Pero que va a estar en el play off, eso ya es "seguro".

Y es que no hay quién pueda con este Unicaja. El Obradoiro fue este sábado uno más de la lista de damnificados de la apisonadora verde. Y eso que lo puso dificil y nunca se rindió. Pero es que el equipo de Ibon Navarro es un equipo que juega de memoria, que sabe competir en cualquier escenario y que desespera a sus rivales por su batería de recursos inagotable para meter puntos y para defender. Brilla a un lado de la cancha y brilla en el otro. Una pasada. El Carpena volvió a dar una gran imagen. No se llenó, pero quedaron menos de 200 entradas por venderse. El ambiente fue brutal. La "marea verde" está loca con su equipo y ya da igual la hora, el día o el rival. Cuando el Unicaja juega, su gente acude a la llamada. La recuperación del "jugador número 6" es el otro título que ha conseguido este equipo en una temporada que ojalá no se acabara nunca. Con el billete para la Final Four europea en el bolsillo, el equipo inició ante el Obradoiro este fin de semana su reto de amarrar la quinta plaza actual... sin dejar de mirar a la cuarta, que ahora tiene el Lenovo Tenerife. Contra los gallegos, el equipo sufrió en el arranque, marcó una primera distancia justo al llegar el descanso, apretó en el tercer cuarto, pero es verdad que tuvo que esperar a los 5 minutos finales para rematar a un rival muy respondón. El Unicaja acaricia la clasificación para el play off por el título Jugó mejor el Unicaja en defensa que en ataque en los primeros minutos. No estuvieron cómodos los verdes frente a la defensa zonal planteda por el "Obra". Cuando el equipo pudo correr, sí empezó a sumar con mejores porcentajes. El rival jugó con mucha intensidad y estuvo muy acertado desde la línea de 3. Todo eso se tradujo en el 23-22 con el que el partido alcanzó el minuto 10. Kalinoski fue la apuesta de Navarro para arrancar el segundo cuarto. Phil Scrubb mantuvo a su equipo en el marcador, con el malagueño Rubén Guerrero ya sobre el parqué. El Obradoiro dio la cara, aguantó el primer tirón de los cajistas y volvió a equilibrar las fuerzas (35-35). Con Carter como base, el guion no cambió. Los bases rivales le apretaron, pero el Unicaja siguió por delante en el marcador, aunque con ventajas mínimas. Dos triples de Barreiro en el esprint final de la primera parte le dieron aire al equipo en el marcador al llegar al descanso: 49-41. Segunda parte El Unicaja mantuvo su alto ritmo de juego en la reanudación. Se puso con más de 10 de ventaja y el partido tomó ya claro color verde y morado. Mención especial en ese rato para Barreiro, espectacular reboteando y defendiendo. El partido alcanzó el final del tercer cuarto con 76-67 y Mario Saint-Supéry en pista. Pero un 1-9 de salida para los gallegos dejó la ventaja en solo 2 para los costasoleños. Djedovic asumió galones, anotó tres canastas seguidas, Perry metió un triplazo y la ventaja subió a 7. Barreiro siguió aportando en los dos lados de la pista y el partido se cerró con 99-89. Con los deberes hechos en Europa, el Unicaja afronta una próxima semana con doble duelo liguero. El jueves hay que visitar al Breogán en Lugo y el domingo hay que ir a Zaragoza para jugar en una pista en la que han caído esta temporada el Real Madrid, el Barça, el Valencia y el Gran Canaria. Antes de todo eso, que nadie lo olvide, otra cita clave de la semana para el Unicaja: el Hapoel-AEK del miércoles a las 18 horas, en Jerusalén, en el play off de cuartos de la BCL. Todo el "unicajismo" mandará fuerza ese día y a esa hora a los griegos para que sorprendan al equipo de Israel, que de caer eliminado se quedará sin opciones de albergas la Final Four por la que suspiran Málaga y el Martín Carpena. Y es que esto no para, aquí hay emociones fuertes todas las semanas y en todas las competiciones.