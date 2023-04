UCAM 74-Unicaja 96: Desde Murcia a la Final Four

El Unicaja jugará del 12 al 14 de mayo la Final Four de la Basketball Champions League. El equipo verde se ganó este miércoles en Murcia su billete para la cita a cuatro después de un partido en el que fue de menos a más y en el que mostró una jerarquía y una superioridad digna de aplauso. Es verdad que los primeros 20 minutos fueron muy igualados, pero siempre dio la impresión que el partido estaba donde querían los verdes. Cuando el Unicaja metió una marcha más en el tercer cuarto, el UCAM ya no pudo responder. El guion previsto en el "plan de Ibon", al que solo le sobró la fea trifulca final, con el partido decidido, que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Ahí lo dejo...

Desde que arrancó la pretemporada el pasado mes de agosto, este día estaba marcado en rojo en la agenda de López Nieto, de Juanma Rodríguez y de Ibon Navarro. El billete para la Final Four es el premio a muchos meses de buenos resultados, a mucho trabajo acumulado, a muchas horas de aeropuertos y entrenamientos y a una competitividad a prueba de bomba. En el Carpena y fuera de Málaga. Contra todo y contra todos. Parecía que lo de Murcia iba a ser poco menos que una “guerra”. Y salvo lo del feo final, nada de nada. La verdad es que Ibon Navarro y su plantilla se encontraron este miércoles un ambiente mucho menos hostil de lo que cabía esperar. Hubo poco más de media entrada en un Palacio de los Deportes que apretó, sí, pero que no fue la olla a presión que se anunció en las horas previas. La afición del UCAM no acudió a la llamada de su equipo y eso lo agradeció el Unicaja para tener 40 minutos algo más llevaderos. El UCAM lo intentó. Le puso energía, luchó y peleó. Pero se quedó sin respuesta tras el descanso. McFadden no aportó nada y sin sus puntos en el perímetro, las opciones de su equipo de ganar a este Unicaja eran inexistentes. El supuesto arranque en tromba del UCAM no se produjo. Salió el Unicaja, de hecho, mucho más concentrado, seguro de lo que tenía que hacer y con las ideas mucho más claras. Se fueron los verdes 5-12, con Brizuela haciendo daño. Movió el banco Sito Alonso y encontró petróleo con el recién llegado Chiozza y en Diop. Parcial de 8-0 y primera ventaja para el UCAM, 13-12. Aumentaron su energía los locales, les entraron los tiros exteriores y el partido se fue al final del primer cuarto con 20-16. Entró mejor el Unicaja en el segundo cuarto. Al UCAM empezó a fallarle la puntería y los verdes lo aprovecharon para volver a ponerse por delante, con Carter como base. Hubo entonces intercambio de canastas con los dos equipos muy equilibrados en el marcador, Anderson hizo daño… pero Sito lo sentó. El guion del partido no varió en el esprint final de la primera parte. Universitarios y cajistas se fueron a descansar con todo por decidir: 40-40. Estaba claro que el tercer cuarto podía marcar la suerte del partido. Dos muy buenas defensas del Unicaja mostraron el camino. Parcial de 0-7 y alarma roja para los de Murcia, 40-47. Una canasta de Will Thomas puso el +10 para el Unicaja ante un UCAM que dio los primeros síntomas de desesperación, con serias dificultades para anotar canastas en juego. La ventaja se disparó y el partido entró en el último cuarto con un más que interesante 60-69. El Unicaja jugó con mucho criterio. No rifó balones, sufrió atrás, trabajó en el rebote y se mostró contundente en ataque. El 63-78 a menos de 8 minutos, tras triple de Barreiro pareció “casi” definitivo. Algún arreón por acciones individuales permitió al UCAM no entregar la “cuchara” antes de tiempo (68-78). Pero todo estaba visto para sentencia a 3.50, con el 69-84 ante la fiesta de la “marea verde” en la zona más alta de uno de los fondos del Palacio. Al final, 74-96. Desde Murcia a la Final Four. Ahora toca aparcar durante un mes el reto de ser campeones de Europa. No va a ser fácil olvidar lo que se viene a mitad de mayo en esa Final Four europea, pero lo cierto es que la Liga Endesa obliga al equipo a centrar todos sus esfuerzos en la competición nacional. La próxima cita, el sábado, desde las 18 horas, en el Palacio Martín Carpena. Cajistas del mundo entero... ¡FELICIDADES!