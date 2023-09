Dicen siempre los entrenadores (sobre todo los que pierden) que los resultados en pretemporada no valen para nada. Mentira. Y de las muy gordas. El siempre duro y exigente trabajo veraniego, muchas veces con un calor insoportable, con los jugadores con algún kilillo de más y con palizas físicas que rozan lo "ilegal", se hace mucho más llevadero si ganas que si pierdes.

El Unicaja ganó este domingo al Real Madrid la final del Trofeo Costa del Sol y firma un majestuoso 5-0 en sus amistosos de este verano. No «tapa» las penurias de las lesiones ni la falta de contundencia en el puesto de «5», pero permite al equipo ir creciendo.

Gran rival y gran ambiente

Contra el Real Madrid se vio a un Unicaja bastante entero. Los blancos, a pesar de estar sin Tavares, Yabousele y Llull, hicieron un buen partido y obligaron a los de Los Guindos a hacer muchas cosas bien para poder ganar en un Carpena lleno hasta la bandera para apoyar a los suyos.

Buena noticia. El mejor Diop de toda la pretemporada apareció contra los blancos. Al menos, en la primera parte. No es que el senegalés hiciera el partido de su vida, pero se le vio en esos primeros 20 minutos concentrado, trabajador en defensa, aplicado en el rebote, metido en el partido.... Así, sí. Ese es el camino para ayudar y para ganarse algo más a partir del 30 de septiembre. Aquí o en otro equipo. Luego ya no estuvo tan bien, sobre todo atrás, pero yo me quedo esta vez con la botella medio llena.

Partido duro

Le costó al Unicaja en el inicio del partido. Salió más entonado el Real Madrid, que se puso 2-8, tras 4 minutos de muchos fallos de los tiradores verdes. Cambió todo a partir de que el equipo se tranquilizó en ataque y se concentró en defensa. Un parcial demoledor de 17-1 provocó que el duelo alcanzara el minuto 10 con un claro 19-9 a favor de los de Ibon Navarro.

Costó anotar en el segundo cuarto. A unos y a otros. Deck fue el que mantuvo al Real Madrid agarrado al partido. Un contraataque culminado por Thomas colocó la máxima, 30-19, a 3.10 del descanso. Chus Mateo pidió tiempo en busca de una reacción de los blancos. Es cierto que el Madrid frenó la sangría, pero no le dio tiempo nada más que para acercarse a 8 al alcanzar el intermedio, 35-27.

Un minuto eléctrico de Djedovic dio aire al Unicaja cuando más apretaba el Real Madrid, en el tercer cuarto. Del 42-40, al 52-44. Eso sí, todo quedó por decidir a falta de 10 minutos, 56-50.

Festival de triples

Un festival de triples en el arranque del último cuarto dinamitó el marcador. Mario, Osetkowski y Carter acertaron desde el 6.75 y el Unicaja se fue de 14, 72-58, ya con solo 6.16 por jugarse. No hubo mucha más historia. El partido terminó con el Unicaja dominando y sin sufrir hasta el 83-66 final.

Adiós a la pretemporada. Los 5 amistosos que el Unicaja había previsto para su preparación veraniega ya son historia. Desde este lunes todos los focos apuntan a la Supercopa Endesa. El Unicaja tendrá el próximo fin de semana en Murcia la opción de ganar el primer título del curso. Le espera el anfitrión UCAM en semifinales y, si las cosas van bien, el propio Real Madrid o el Barça, en la gran final del domingo. Como diría María Jiménez... «se acabó». Ahora sí que sí. Empieza lo bueno.

FICHA

Unicaja: Díaz (2), Djedovic (15), Taylor (7), Thomas (15) y Osetkowski (11) -5 inicial- También jugaron Mario (6), Carter (10), Barreiro (7), Kalinoski (4), Diop (4), Del Pino y Badji (2).

Real Madrid: Campazzo (2), Hezonja (17), Musa (13). Ndiaye (2 y Poirier (9) -5 inicial- También jugaron Rodríguez (9), Causeur (4), Rudy (6), Deck (4), Diagne, Demin y González.

Parciales: 19-9, 35-27 (descanso). 56-50 y 83-66 (final).

Árbitros: Jiménez, Sánchez y García.