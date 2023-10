La cuenta atrás para dar comienzo a la Basketball Champions League 2023/24 ya ha empezado. El Unicaja arrancará en solo una semana su tercera travesía por el torneo europeo de la FIBA, una cita marcada en el calendario por la que los rectores, el cuerpo técnico y los jugadores suspiran después de perder la oportunidad en la Final Four de mayo en Málaga.

La nueva andadura empezará en tierras húngaras frente al Falco Vulcano Szombathely. El 24 de octubre se estrenará la competición europea en el Martín Carpena con el aterrizaje del Le Mans francés y posteriormente, ya el 7 de noviembre, el del Peristeri Bwin de Vassilis Spanoulis. A partir de ahí comenzará la segunda parte de la fase de grupos: viaje a la pista gala -día 22-, recibimiento al Szombathely -6 de diciembre- y el último partido será en Peristeri -día 19-, ojalá ya con el pase cerrado al Round of 16.

Grandes esperanzas en la BCL

Después de perder la oportunidad de ganar el título en la Final Four celebrada el pasado mes de mayo en Málaga, el club quiere quitarse la espinita que se quedó muy dentro tras caer en semifinales ante el Telekom Baskets Bonn de TJ Shorts -vigente campeón y MVP- y en la lucha por el tercer y cuarto puesto contra el Lenovo Tenerife. Un 'palo' -reconocido por todos tras las grandes expectativas generadas- para el que los rectores cajistas ponen desde ya toda su atención de cara a estar, como mínimo, en la nueva final a cuatro.

Sin embargo, no será una temporada ni mucho menos fácil. De hecho, el nivel de la BCL ha vuelto a dar un paso adelante. A los ya clásicos Unicaja, Tenerife o Hapoel Jerusalem se han unido este curso con grandes plantillas Pinar Karsiyaka, Galatasaray, el Peristeri de Vassilis Spanoulis o el Derthona Basket, entre otros. Ahora bien, muy buenos nombres que no garantizan nada en absoluto. Que se lo pregunten al Galatasaray, que no superó el Round of 16, o al Karsiyaka turco, eliminado por el UCAM Murcia en el play-in.

Joventut, paso previo

Pese a todo, aún queda un último rival liguero para dar paso a la Basketball Champions League. Y qué rival. El Joventut visita este sábado, a partir de las 20.45 horas, a un Unicaja algo herido en el Martín Carpena. Los cajistas necesitarán encontrar sensaciones y resultado para remontar ese duro 1-3 de Liga Endesa ante un rival directo que llegará con algunos de los grandes nombres en este inicio de Liga Endesa.