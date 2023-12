El Unicaja ya está clasificado para el Round of 16 de las Basketball Champions League. Su victoria de este miércoles ante el Falco Szombathely húngaro le ha dado acceso directo a la segunda fase continental, como campeón del Grupo A de esta primera fase europea.

Los verdes quedarán encuadrados a partir del 23 de enero en el Grupo I de la siguiente fase, con otros tres rivales que todavía están por definir. Sí que ya es oficial que uno de ellos será o el SIG Estrasburgo francés o el Pinar Karsiyaka turco. El que de los dos acabe como campeón del Grupo E (hay una mínima opción matemática de un cuádruple empate en ese grupo al final de la liguilla, pero es virtualmente imposible que se dé esa carambola de resultados).

Todo por decidir en el Grupo E

A falta de las dos últimas jornadas, galos y otomanos están con un balance de 3-1 en la clasificación y tienen también igualado su average particular, tras el 80-65 de Francia y el 87-72 del partido jugado en Turquía. Al Pinar le queda ir a jugar a la cancha del Oldenburg alemán y acabar la liguilla también a domicilio contra el Ostende de Ilimane Diop. Por su parte, el Estrasburgo tendrá que ir también a Ostende y terminará en su cancha recibiendo a los germanos del Oldenburg. Parece que el calendario de los galos les hace algo favoritos para ser el rival del Unicaja en la próxima liguilla continental, pero...

Independientemente del nivel deportivo de uno y otro, la verdad que logísticamente la preferencia clara es que el rival sea el Estrasburgo. Y es que el Pinar Karsiyaka juega en Esmirna, una localidad de la parte asiática de Turquía, a casi 3.000 kilómetros de distancia de Málaga, relativamente cerca de la frontera con Siria y, por supuesto, sin vuelo directo desde la capital de la Costa del Sol.

La segunda fase será muy dura

Hay que recordar que la configuración de los 4 grupos del Round of 16 está ya marcada desde el sorteo del pasado verano. Y el Unicaja debe medirse en la segunda liguilla al citado campeón del Grupo E y a dos equipos más que superen su eliminatoria del play in (el ganador del duelo entre el segundo del grupo C y el tercero del D y el que gane del cruce entre el segundo del G y el tercero del H).

Aunque es pronto, el Lenovo Tenerife, el Cholet, el Tofas Bursa o el PAOK griego son equipos que podrían estar también con los costasoleños en este Grupo I de la segunda fase, que tiene pinta de que va a ser muy duro para los chicos de Ibon Navarro.

Solo los 16 mejores

La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará el 23 de enero. Los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four el próximo mes de mayo.