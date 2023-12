El Unicaja visita este sábado la pista del MoraBanc Andorra. El técnico local, Natxo Lezcano, habló en la previa del choque y alabó el buen momento de los de Ibon Navarro, segundos en la clasificación de la Liga Endesa y luchando por acabar entre los 4 mejores la pimera vuelta para ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de Málaga 2024.

"El calendario sigue y ésta es una Liga que te ofrece siempre partidos de la máxima dificultad. Los últimos partidos lo han sido y contra el Unicaja lo será más ya que se trata de un equipo que está muy en forma y que ha ganado los ocho últimos partidos en ACB y está jugando a un nivel super alto. Es un partido de muchísima dificultad", aseguró Natxo Lezkano, que no podrá contar con Chris Czerapowicz, 'Tyson' Pérez -jugador cedido por Unicaja- ni tampoco con Stan Okoye.

Los del Principado no juegan en casa desde el 11 de noviembre, cuando perdieron contra el BAXI Manresa. Después jugaron en Granada, Madrid y Girona. "Teníamos muchas ganas de volver. Hemos estado jugando un mes fuera y se hace largo porque nos gusta jugar en casa arropados. Jugar delante de tu afición siempre te da más opciones de ganar. Tenemos muchísimas ganas de hacer un gran partido".

Margen de mejora en el MoraBanc

Natxo Lezkano sabe dónde está el margen de mejora de su equipo. "En ataque lo estamos haciendo bien dentro de que estamos fallando tiros abiertos, pero me preocupa menos. Tenemos buenos tiradores y acabarán entrando. Lo que nos ocupa es el tema defensivo y el margen de mejora pasa por ahí. Estamos centrados en mejorar en este sentido". También desearía ser más regular. "Es la aspiración que tiene todo entrenador y es la de jugar 40 minutos bien, pero en baloncesto de alto nivel es difícil de conseguir. Además Unicaja es un equipo que tiene una plantilla muy larga y de mucha calidad".

Sin Tyson Pérez, Chris Czerapowicz y Stan Okoye

Sobre las bajas sensibles que tiene el MoraBanc, Natxo Lekzano no quiere que sea excusa. "Tenemos una plantilla larga y hay que fijarse en los jugadores que tenemos disponibles. No nos queremos fijar en los que no están". El reto para el de Portugalete será: "conseguir el máximo tiempo posible el mejor nivel, pero es el caballo de batalla de todos los entrenadores".

El entrenador elogió a Jean Montero, que el pasado verano estuvo en la agenda del Unicaja, por su últimos partidos. "Ha jugado muy bien y ha hecho lo que esperamos de él. El club ha hecho una gran inversión y sabíamos que podía aportar mucho". Y de Jerrick Harding espera que pronto se ponga a tono. "Está en proceso. Necesitamos de todos y no estamos lejos de dar el mejor nivel posible", sentenció Natxo Lezkano.