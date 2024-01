El Unicaja ya es la mejor defensa de la ACB

Dicen que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos. El Unicaja, por el momento, lleva ganados en Liga Endesa 13 partidos de forma consecutiva que un ataque que le hace ser el segundo mejor de la competición, solo por detrás del Real Madrid. Sin embargo, es atrás donde está residiendo la base por la que este equipo arrasa ante cualquier rival y en cualquiera de las condiciones. La plantilla de Ibon Navarro ya forma la mejor defensa de la ACB.

En las 17 jornadas disputadas durante la primera vuelta, el Unicaja ha encajado 1.302 puntos, es decir, 76.59 por partido. Para poner esta cifra en contexto, en un baloncesto en el que cada vez se juega más rápido, en el que cada vez hay más posesiones y en el que cada vez se lanza con más acierto desde la línea de 6.75, es un registro de mucho mérito por el que se entiende esa segunda posición en la clasificación general de la Liga Endesa.

Nivel top en el último tramo

Tan solo Joventut (91) y Real Madrid (93) han sido los únicos en superar los 90 puntos contra el Unicaja. A todos ellos se suma el Casademont Zaragoza, que anotó 100 tantos en la jornada 2, el tropiezo más reseñable en un partido del que el equipo supo aprender desde entonces. Así que más allá de esos tres momentos puntuales, la defensa de los cajistas ha sido la gran noticia de esta temporada.

Además, hay que tener en cuenta que los tres equipos que le ganaron al Unicaja lo hicieron en las cuatro primeras jornadas, cuando Ibon Navarro aún planeaba cómo dar minutos a Kravish o Sima -de vuelta tras lesión entonces- sin quitarle fiabilidad al equipo. Desde el 8 de octubre, nadie en ACB ha sido capaz de volver a superar la espectacular defensa verde y morada.

Ahora bien, el nivel ofrecido en los últimos partidos está al alcance de muy pocos... en Europa. Esta ha sido la secuencia más reciente en competición nacional: 70 de Coviran Granada, 65 de UCAM Murcia, 71 de Barça y 72 de Zunder Palencia. Ojo, los tres primeros han ocupado puestos muy altos en la clasificación a nivel ofensivo. Son todas cifras reseñables, pero lo conseguido ante el conjunto de Grimau es de especial reconocimiento por hacerlo ante un equipo con tanto talento en ataque. Sin olvidar los 43 de Bilbao.

Un equipo solidario

Resulta innegable que mantener al grupo al completo a excepción de una pieza supone un plus a la hora de saber lo que va a hacer el compañero. Un plus que aumenta en cualquier aspecto si esa pieza se trata de un jugador con la capacidad de trabajo en defensa como es Kameron Taylor. Sin embargo, todo el entramado compuesto atrás va mucho más allá de quién esté sobre la pista.

Cualquiera de los cajistas puede defender a los mejores jugadores de la Liga Endesa. Pocos equipos hay capaces de sumar la primera barrera de los bases, la actividad de manos de los escoltas, el físico de los aleros o la inteligencia para defender de los interiores. No hay nadie que destaque a nivel numérico, pero ahí está el Unicaja como la mejor defensa y el tercer mejor equipo en cuanto a recuperaciones.

Habrá que ver lo que ocurre a partir de esta segunda vuelta. Avisó el técnico de la carga de piernas de cara a la Copa. Sin embargo, este Unicaja no da muestras de venirse abajo, especialmente en el último tramo, ya no solo para defender, sino también para atacar. No está todo hecho, hay mucho camino por delante, pero es innegable que recorrerlo siendo tan superior en esta parcela de trabajo siempre es una buena noticia.