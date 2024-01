Unicaja 80-77 Gran Canaria: triunfo con aroma de play off en pleno mes de enero

¿Estamos en tiempo de play off y yo no me he enterado? El Unicaja y el Gran Canaria jugaron un partidazo de baloncesto descomunal, más propio de unos cuartos de final o una semifinal por el título de Liga que de una jornada 18 de la Fase Regular. Estamos en enero, pero parecía mayo. Ganó el Unicaja, que la verdad es que lo mereció, pero si hubiera ganado el Gran Canaria, tampoco habría sido ninguna barbaridad.

El último verdugo cajista en la ACB, hace ya más de tres meses, no pudo esta vez con un Unicaja que sigue empeñado en agrandar su leyenda y en engordar su récord. La de este sábado fue la victoria 15 de lo que va de Liga y la 14 de manera consecutiva. Una locura que parece no tener fin y que tiene al Carpena obnubilado con los suyos.

Fue un partido de poder a poder. / Gregorio Marrero

Gran imagen del Gran Canaria

No era un partido fácil. El "Granca" llegaba a Málaga enrachado, mostrando buen juego y siendo un equipo muy solvente en ataque y muy trabajador en defensa. En el Carpena demostró todo lo que se esperaba de ellos. Son un equipazo. Por dentro y por fuera.

¡Ojo! que esta victoria no es una más. El "Granca" es un rival directo y se queda ahora 4 triunfos por detrás del Unicaja en la clasificación. Es verdad que todavía quedan 16 jornadas para encarar el play off, pero tener al cuarto de la Liga a 4 supone contar con un colchón muy interesante pensando en aguantar en el Top 2 de la Liga estos próximos meses, antes de que lleguen los cruces por el título.

Había cierto temor por ver qué nivel físico exhibía esta vez el Unicaja. Ibon Navarro advirtió semanas atrás que estos partidos de enero podrían traer algún disgusto. El equipo se entrena cada semana pensando en el futuro y no en el presente. Se carga de pilas a los jugadores a costa de llegar a los partidos algo cansados, faltos de chispa y con las piernas cargadas. Pues el reto se superó con nota porque esta vez hubo que esperar al penúltimo ataque del último minuto para dictar la sentencia definitiva. Y las fuerzas aguantaron.

Melvin Ejim, rodeado de contrarios. / Gregorio Marrero

Lleno y ambientazo

Se volvieron a vender todas las entradas y el Palacio mostró una imagen espectacular. Deja de ser noticia el lleno tras lleno de cada sábado, pero no se puede pasar por alto esta atmósfera que le da al equipo todavía un plus más para hacerlo invencible.

Fueron 40 minutos de máximo nivel. Hizo mucho daño Happ desde el primer ataque. Aportó el americano 10 puntos a su equipo para el 9-14 con poco más de 5 minutos jugados. Él y Shurna fueron los artífices de que el «Granca» aguantara el primer arreón de los verdes en un arranque en el que ambos equipos metieron muchas manos en defensa provocando demasiados errores en los tiros en ambos lados de la pista. El marcador del minuto 10 fue de 22-16, con un Carpena ya enloquecido con los suyos.

Creció la diferencia en el arranque del segundo cuarto. Lakovic paró el partido tras un parcial de 19-4 que puso a los verdes 10 arriba, 28-18. Hasta 13 tuvieron de margen los de Ibon Navarro ante un Gran Canaria sobrepasado en esa fase del partido por el ritmo y por la defensa del Unicaja. No se rindieron los canarios. Un triple de Slaughter les dio aire, aunque al llegar al descanso la diferencia seguía siendo cómoda para los de Ibon Navarro, 40-32.

Ethan Happ fue un tormento todo el partido. / ACBPhoto / M. Pozo

Segunda parte equilibrada

Un triple de Shurna puso al Gran Canaria por delante por primera vez desde mediado el primer cuarto, 45-46. Los canarios volvieron con más chispa del intermedio, más rápidos y con más acierto. Ibon paró el partido para resetear ideas. El Carpena también aumentó los decibelios.

Los mejores minutos del rival los aguantó el Unicaja como pudo. Kravish hizo la cuarta. Ibon varió sus quintetos en busca de frescura, Lakovic también tiró de banquillo, en su caso, para dar descanso a Albicy y Happ, muy cargados de minutos. Una antideportiva a Osetkowski «encendió» el Palacio. El marcador en el minuto 30 dejó todo por decidir, 59-59.

El partido se puso más caliente todavía en el esprint final. Perry y Landesberg las tuvieron tiesas. El Unicaja se fue de 5, 66-61, a 8.30 del final de un auténtico PARTIDAZO.

Ibon Navarro habla con sus jugadores. / Gregorio Marrero.

Happ, pesadilla hasta el final

Happ volvió a anotar de manera compulsiva. Ni Sima ni Kravish ni nadie pudieron con él, 71-72. El partido entró en los dos últimos minutos con 76-74. Y en el último, 78-77. Taylor, a 40.5, puso el 80-77. Un robo de Osetkowski y un triple que falló Slaughter sirvieron para finiquitar un duelo con aroma de play off en pleno invierno.

Entramos este lunes en una semana muy especial, con el sorteo de la Copa del Rey como momento clave. Será la última sin partido de la Basketball Champions League. El próximo "finde" habrá que poner rumbo al choque del sábado, en el Olimpic (de imborrable recuerdo desde febrero pasado), contra un Joventut irregular y de difícil análisis. A ver cómo está ese sábado el equipo...

FICHA

80 - Unicaja (22+18+22+21): Perry (14), Kalinoski (3), Djedovic (9), Ejim (6), Kravish (4) -quinteto inicial- Thomas (6), Díaz (7), Carter (1), Taylor (16), Augusto Lima (2), Osetkowski (7), Sima (5).

77 - Dreamland Gran Canaria (26+16+27+18): Albicy (7), Slaughter (5), Brussino (9), Shurna (16), Happ (23) -quinteto inicial- Bassas (9), Pelos (4), Landesberg (0), Lammers (2), Kljajic (2), Prkacin (0), Salvó (0).

Árbitros: Antonio Conde, Iyán González y Vicente Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 10.513 espectadores.