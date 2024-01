Este Unicaja ha hecho historia en esta primera vuelta de la Liga Endesa por partida doble. Primero superó la mejor racha de victorias en la competición nacional -va por 13- y después ha igualado con este 14-3 el mejor balance durante la primera mitad de temporada. Camina triunfal en segunda posición, solo superado por el Real Madrid, y con un colchón de cuatro triunfos sobre la quinta plaza de la clasificación que ocupa ahora el UCAM.

Es decir, 17 jornadas impecables que le mantienen aspirando a pelearle cualquier objetivo a los que siempre habían sido los ‘cocos’ de la ACB. ¿Qué ha hecho especial a este equipo? ¿Cuáles han sido las grandes virtudes que le han llevado a ser segundo? Aquí vamos a explicar 5 claves para valorar una primera vuelta espectacular en clave cajista.

Cuatro récords

Además de los dos hitos anteriores, el Unicaja ha conseguido cuatro récords más a nivel de números en este primer tramo con respecto a todas las primeras vueltas: máxima puntuación anotada por partido (88.12), mejores cifras en rebotes defensivos (26.59), mejor reparto de juego (19.24 asistencias) y mejor promedio de valoración (102.82). Cuatro estadísticas que ejemplifican a la perfección lo que ha sido el equipo en estas jornadas: valiente, atrevido, solidario y, por encima de todo, un equipo.

Diferentes registros

El Unicaja ha sabido jugar con los condicionantes que le han planteado todos sus rivales. Es posible que no se hayan visto dos encuentros iguales en toda la temporada. Se ha sabido correr cuando ha tocado, se ha sabido elevar el tono físico cuando lo ha requerido el rival, se ha jugado en la zona cuando era el momento y se ha tirado de tres cuando lo pedía el partido. Un equipo con multitud de caras que imposibiliten al equipo rival preparar el duelo. De hecho, es tanto la mejor defensa de la ACB como también el segundo mejor ataque.

Un equipo de 14 jugadores

La normalidad no debe acostumbrarnos a que lo extraordinario pase a ser ordinario. Y sucede con el banquillo cajista. El Unicaja es un equipo de 14 jugadores, donde no hay ni titulares ni suplentes. El que sale desde el banquillo aporta al mismo nivel que el del compañero que sustituye. No hay síntomas de flaqueza en ninguna de las piezas que pone sobre la pista Ibon Navarro. Es el banquillo que más aporta en toda la Liga Endesa y eso es gracias a la gestión que se hace tanto en la pista como fuera de ella para tener conectados a jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo.

Reordenación de roles

A excepción del cambio Brizuela-Taylor, la plantilla es la misma que la del curso anterior. Sin embargo, poco tienen que ver los roles. De hecho, se han sometido a varios cambios durante el curso tras la lesión de Barreiro y la recuperación de Sima: Carter ha tomado galones como director de juego, Kalinoski ayuda mucho más en el ‘2’, Ejim ha pasado a tener que defender a aleros de mucho físico... Todo el equipo está siempre conectado.

Gestión del inicio

Y no hay que olvidar del lugar del que viene este Unicaja. El equipo empezó 1-3 el curso y nadie en el club se inmutó. Sin perder el foco y con un calendario muy duro de arranque, Ibon Navarro fue reajustando piezas para volver a hacer ganar al vigente campeón de la Copa del Rey. A partir de ahí, todo han sido victorias y muchas de ellas para el recuerdo en pistas como las del Baskonia, el Basquet Girona o el Real Madrid. Un camino que siempre supo controlar el equipo y que ahora le da honor de ser segundo en Liga Endesa.

Así que este sábado comienza la segunda vuelta contra el Gran Canaria. Habrá que tener paciencia porque se avecinan semanas con mucha carga para los jugadores. Sin embargo, este Unicaja ya ha demostrado que, precisamente, no tiene nada que demostrar porque vuelve a ser uno más en la mesa de los más grandes de la ACB.