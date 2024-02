Djedovic: «No sé si sería una buena idea para el Unicaja jugar la actual Euroliga»

Nihad Djedovic fue protagonista este martes en el programa de deportes de Onda Cero Málaga, en el Asador Iñaki. El jugador bosnio del Unicaja pasó revista a la actualidad del equipo, habló de los retos que están por delante en el esprint final de la temporada, de la afición del Unicaja, del debate abierto sobre si el equipo cajista debería jugar la Euroliga y de por qué decidió cambiar Múnich por Málaga hace un par de veranos, cuando el Unicaja se encontraba en una posición deportiva muy delicada.

Vuelta al trabajo

«Tenemos las pilas cargadas. Esperando a los internacionales. A partir del jueves ya todos juntos. Hemos tenido 6 días de descanso. Hemos aprovechado el tiempo con la familia. Tenemos ahora partidos muy importantes. Ojalá no tengamos lesiones y podamos luchar por los dos títulos que hay en juego».

Resaca de la Copa

«Cada jugador seguro que ha pensado en el partido contra el Tenerife. Era un partido difícil. Jugamos bien la mayor parte del partido, pero al final cometimos errores y hubo algo de mala suerte. Tenerife jugó un partido casi perfecto. Tenemos que mejorar en los partidos que tenemos mucha presión. Y nada más. La Copa es un torneo que puede pasar cualquier cosa».

Calendario intenso

«Cuando llega el final de la temporada, entrenar es complicado, preferimos jugar partidos. Ojalá podamos estar hasta final de temporada con dos paridos por semana. Nos gusta jugar. Vienen ahora partidos muy importantes. Casi cada partido es como una final. Ojalá estemos sin lesiones e Ibon tenga que preocuparse de qué 12 jugadores juegan».

Nihad Djedovic, con su maleta, antes de inicir un viaje. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Objetivos

«No es fácil ganar partidos y títulos. Unicaja está donde tiene que estar, entre los mejores en la Liga y peleando en la Champions. Espero que podamos acabar la Fase Regular entre los 4 primeros para ir al play off en buenas condiciones y en la Champions seguir arriba. Tenemos que ir paso a paso. Marzo y abril son meses muy peligrosos. Tenemos que trabajar y saber dónde podemos mejorar».

BCL

«Vamos a intentar estar en la Final Four. Veremos qué equipos están clasificados, veremos dónde se juega, en qué situación llegan los equipos, si hay lesionados, hay que ver muchas cosas... Nosotros vamos a intentar estar ahí. Estamos en el buen camino con 3-0 en la clasificación del Round of 16».

Repetir un título

«A mí me da igual ganar la Liga o la Champions. Me gusta ganar cualquier título. Repetir la sensación de ir en el autobús paseando por la ciudad es lo que quiero. Me da igual qué torneo. Como si es la Copa de Andalucía. Nosotros jugamos para ganar títulos. Si pueden ser todos, todos. Si no, el que sea».

Fichaje por el Unicaja

«La mayoría de la gente pensaba que era un paso atrás mi fichaje por el Unicaja. Pero yo lo afronté como una oportunidad más para mí. Era salir de mi zona de confort para crecer como persona. Venir a Málaga, ahora cuando echo la mirada atrás, fue un riesgo muy grande. Era fichar por un equipo con 9 jugadores nuevos y era una apuesta complicada. Ha salido todo bien, pero podía haber salido mal. Ahora hablamos de un gran éxito. Pero yo siempre pensé que era una gran opción para mí venir a Málaga. Los planes con los que llegué se han cumplido con creces. Cuando hablé con Juanma y con Ibon la idea era que Unicaja estuviera otra vez entre los 8 mejores de la Liga. Pero nosotros hemos hecho más porque hemos ganado un título. Ojalá podamos mantener este ritmo y ser uno de los «grandes».

Euroliga

«Es un tema complicado. La Euroliga está buscando qué camino va a tomar, qué formato va a tener... Ahora son muchos partidos. Los jugadores no tienen tiempo para entrenar ni para descansar. Sería tirarse un tiro en el pie jugar ahora mismo la Euroliga. Primero, se necesita muchísimo dinero, después tener mínimo 15-16 jugadores con nivel para jugar. Esto, ¿cuánto dinero más es de presupuesto? Creo que hay que esperar para ver dónde va la Euroliga y qué formato decide. Tengo claro que Unicaja como club y la ciudad está preparado para jugarla sin ninguna duda, pero no sé si es una buena idea para el proyecto de este equipo. Si entras en la Euroliga, no vamos a ser segundos de la ACB, tendremos menos victorias en la Liga y hay que valorar muchas cosas. ¿Merece la pena jugar como Alba y Villeurbanne la Euroliga perdiendo muchos partidos? ¿De qué vale? ¿Estaría la afición contenta?...».

La afición del Unicaja siempre da la cara. / ACBPHOTO/Mariano Pozoo

Afición del Unicaja

«Tenemos la mejor afición. Y no lo digo porque juego en el Unicaja ahora. Es una afición que conoce el baloncesto y sabe apoyar en los minutos exactos en los que el equipo lo necesita. Otra cosa importante es que son muy correctos con los equipos rivales. No hay insultos, no hay mal rollo. Nuestros aficionados son los mejores. Llenan el campo y nos empujan siempre».

Retirada en el Unicaja

«El presidente me ha dicho que tengo que retirarme aquí. Yo no sé qué va a pasar. Me siento bien, estoy jugando bien y no sé cuándo me voy a retirar. De momento, todo está bien. Quiero cumplir el contrato que tengo y disfrutar del baloncesto sin pensar en mucho más».

Málaga

«Me gustan muchas cosas de aquí de Málaga. El tiempo, por supuesto. Hay ropa de invierno que no he traído todavía de Múnich. La comida, el día que dura mucho más que en Alemania, la gente que es muy abierta... Seguro que hay algunas ciudades que tienen más cosas que ofrecer que Málaga, pero aquí la gente es especial y te hace sentir muy bien».

Compañero que más le sorprendió

«A Kalinoski no lo conocía. Me dijeron que era un jugador con gran tiro de 3. Me ha sorprendido porque puede cambiar los partidos con sus tiros. Tyson Carter a veces me sorprende... y a veces no. Tiene mucho potencial. Es un jugador que puede cambiar un partido cuando quiere jugar. Tiene que aprovechar ese potencial».