El Unicaja pone rumbo a la Final Four de Belgrado (83-90)

Ya es oficial: el Unicaja volverá a intentar dentro de solo un par de semanas ser campeón de Europa de baloncesto en su versión FIBA. No pudo serlo hace ahora poco más de un año en el Martín Carpena en la aciaga cita de Málaga 2023, pero tendrá una nueva oportunidad el último fin de semana del presente mes de abril en la Final Four de Belgrado 2024.

Se ganaron el billete los de verde y morado este martes en Patras, en la pista del Promitheas, al que superaron 83-90 para firmar un 2-0 global en el cruce de cuartos de final que es fiel reflejo de lo visto en el Carpena y en el Dimitris Tofalos Arena. Y es que han sido 80 minutos de eliminatoria en los que los cajistas han sido muy superiores a su rival. Ni más ni menos.

El Unicaja ganó en Patras. / BCL

Buena imagen

El flamante líder de la Liga Endesa, con la baja de Dylan Osetkowski, supo jugar el partido que necesitaba para ganar en el Peloponeso. Empezó frío, pero aguantó el arreón del rival y, minuto a minuto, fue imponiendo su ritmo y su talento. El Promitheas aguantó mientras le duraron las fuerzas, pero desde mediado el tercer cuarto asumió que sus opciones de forzar el tercer partido eran casi nulas.

El partido fue mucho más equilibrado que el del primer día en Málaga. Los griegos jugaron mejor que el Unicaja los primeros 10 minutos. A los tiradores verdes no le entraron los triples, Hale mostró esa muñeca letal que tiene desde el 6,75 y el Promitheas se fue hasta con 9 puntos de ventaja, 26-17. El dominio en el rebote sí fue de los de Los Guindos, que lograron cerrar el primer cuarto con una desventaja de solo 3 puntos, 26-23.

El Unicaja ya está en la Final Four de Belgrado. / BCL

Empezaron después a entrar los triples y el Unicaja lo notó. Uno de Kalinoski, el mejor esta vez del equipo en ataque, puso a los verdes por delante, 30-32. Y una canasta de Kravish, un +5, 36-41. Echenique fue el que aguantó en ese tramo a un Promitheas que se agarró al partido al llegar al descanso, 43-46.

Segunda parte

El tercer cuarto arrancó con intercambio de canastas. Echenique siguió siendo un martirio con su movilidad. Pudo correr el Unicaja tras un par de buenas defensas seguidas y los cajistas se fueron de 5, 54-59, a 3:52 para el final del cuarto. Poca diferencia, pero muy jugosa en un partido tan igualado. Un triple de Kalinoski elevó la renta a 8. El Unicaja comenzó a gustarse. El Promitheas se aceleró, se vio superado por el vendaval del líder de la ACB que alcanzó el minuto 30 con la máxima renta, 54-65.

Ya no hubo margen para mucha más pelea. Dos triples más de Kalinoski elevaron la diferencia a 17. Con el partido ya decidido, Hale engordó sus números y evitó que la sangría fuera a más. El Unicaja falló varios tiros libres y eso dejó el marcador más equilibrado de lo que parecía solo unos minutos antes. Al final 83-90 y objetivo cumplido.

Barreiro, en el suelo, tras recibir una falta. / BCL

Belgrado, próximo objetivo

El billete para Belgrado supone asegurar la primera meta europea de la temporada... pero no la última. Porque estar en la Final Four era una obligación, pero no debe ser el final del camino. Este equipo ha demostrado desde septiembre que quiere esta Champions y ahora tendrá 80 minutos en el Stark Arena para conseguir el preciado botín.

Tras lo de Patras, el Unicaja encarará ahora los dos próximos fines de semana sendos partidos de la Liga Endesa en el Martín Carpena, contra el Casademont Zaragoza y contra el Baskonia. Justo después, llegará lo de Belgrado. La "madre de todas las batallas" europeas. Un fin de semana que puede ser histórico para el club de Los Guindos. Pero eso, por ahora, queda un poquito lejos.