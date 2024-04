El Carpena se llenará para ver al líder de la Liga Endesa

Nadie se quiere perder el primer partido del Unicaja como líder de la Liga Endesa en Málaga. Los verdes recibirán el sábado a partir de las 21 horas al Casademont Zaragoza en una nueva jornada liguera en el Palacio Martín Carpena y el lleno está garantizado, a tenor del ritmo de venta de entradas de los últimos días.

A falta de más de 48 horas para la disputa del partido, quedan poco más de 20 entradas a la venta para el choque contra los maños. En las próximas horas, si no es este jueves, será el viernes o si no el mismo sábado, pero es ya seguro que se colgará el "no hay billetes" por enésima vez en lo que va de temporada.

Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 28. / ACB

Flamante líder de la Liga

La victoria cajista del domingo pasado en Manresa, unido a la derrota del Real Madrid en su visita al Palau Blaugrana, dio al Unicaja el liderato de la Liga Endesa, que estrenará este fin de semana ante más de 10.000 aficionados en el Carpena.

El que tenga pensado ir a ver en directo al flamante líder de la Liga, que se dé mucha prisa. Ya no hay opción de comprar localidades de Tribuna, Canasta Superior Lateral, Canasta Central y Canasta Superior, todas ellas agotadas. Solo restan entradas sueltas a la venta de Esquinas (25 euros), Canasta Lateral (20 euros), Tribuna Superior (20 euros), Tribuna Superior Lateral (18 euros) y Esquina Superior (16 euros).

A falta de 6 jornadas para que termine la Fase Regular, el Unicaja mantiene su pulso liguero con el Real Madrid por terminar la Fase Regular en la primera plaza de la Liga Endesa.