Este es el calendario que les queda a Unicaja y Real Madrid en su lucha por el liderato de la ACB

El Unicaja es, desde este pasado fin de semana, el nuevo líder de la Liga Endesa. Los verdes ganaron en Manresa al Baxi, lo que unido a la derrota del Real Madrid ante el Barça, en su visita al Palau Blaugrana, han colocado a los verde y morados en lo más alto de la clasificación de la ACB, tras 28 jornadas disputadas de la Liga Regular.

Unicaja y Real Madrid firman un balance idéntico de 23-5 en lo más alto de la clasificación. Como quiera que el basket average particular entre ambos está igualado, tras el triunfo de los verdes por 6 puntos en el WiZink (93-99) y la victoria también por 6 puntos del Madrid en el Carpena (81-87), la manera de desempatar ese 23-5 es por el average general, que es favorable a los de Ibon Navarro, con +325, por el +258 que tiene actualmente el cuadro blanco.

Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 28. / ACB

Sprint final de temporada

Llegados a este punto, la pregunta parece clara: ¿será capaz el Unicaja de mantener su posición de privilegio en las seis jornadas que restan para alcanzar el play off por el título? ¿Qué calendario tienen el Unicaja y el Real Madrid desde aquí a la jornada 34? ¿Cuál de los dos es el favorito para acabar campeón esta Liga Regular?...

La verdad es que al Unicaja le espera un esprint final durísimo. Es cierto que tiene cuatro partidos en casa y solo dos fuera, pero tendrá que jugar en estas próximas seis jornadas contra cuatro equipos de los que están luchando por jugar el play off.

Calendario del Unicaja

El Unicaja se medirá el próximo sábado al Casademont Zaragoza en el Carpena (21 horas). Será el primer partido del Unicaja como líder de la Liga. La siguiente jornada, justo antes de la Final Four de la BCL, el equipo volverá a jugar en el Carpena frente al Baskonia, que lucha por estar entre los 8 primeros y tendrá en Málaga una finalísima para ellos en busca de una plaza para el play off.

Calendario del Unicaja. / ACB

Tras la Final Four de Belgrado (el equipo no está todavía clasificado, pero lo tiene muy cerca), el Unicaja deberá visitar la dificilísima cancha del Lenovo Tenerife. Un rival y una pista durísimos incluso para este espectacular Unicaja 2023/2024. Tras la visita a los de La Laguna, llegará otro partido "grande" en el Carpena, con el duelo ante el UCAM de Murcia, otro equipo de la zona de play off y que vive un momento muy dulce.

Las dos últimas jornadas de la Liga Regular, el Unicaja deberá visitar al Barça en el Palau Blaugrana para terminar en el Carpena recibiendo al Zunder Palencia. El partido de Barcelona será, evidentemente de máxima exigencia, mientras que el casero contra los castellanos dependerá mucho de si el Zunder se está jugando esa última entrega el descenso a la LEB Oro o los de Luis Guil ya están condenados antes de esa jornada 34.

Imagen del Unicaja-Real Madrid de hace una semanas en el Carpena. / Álex Zea

Calendario del Real Madrid

El calendario que le espera al Real Madrid no es que sea muy fácil, pero parece más asequible para los de Chus Mateo que el que le espera al Unicaja. Los blancos también tienen cuatro partidos en casa y solo dos a domicilio. Los blancos jugarán como locales frente al Joventut, Monbus Obradoiro, Covirán y Baskonia, mientras que sus dos salidas serán a las pistas del Casademont Zaragoza y del Valencia Basket. ¡Ojo! sobre todo a esos dos partidos de las jornadas 33 y 34: visita a Valencia y partido como local contra el Baskonia para despedir la Liga Regular. Si el Unicaja mantiene el pulso todavía en ese momento, el sueño de acabar primeros la Fase Regular podría convertirse en realidad.

Calendario del Real Madrid / ACB

Líderes 9 años después

El equipo verde y morado no estaba primero de la Liga a estas alturas del campeonato desde la temporada 2014/2015, con Joan Plaza como técnico. En aquella ocasión, el equipo llegó a la jornada 28 con un balance todavía mejor que el actual: 24-4. Era también primero e igualmente escoltado por el Real Madrid, segundo tras los cajistas. En aquella ocasión, el equipo se desinfló en el tramo final y solo pudo encarar tercero el play off por el título, tras madridistas y blaugranas. Ojalá esta vez no se repita la historia y las fuerzas le aguanten a una plantilla que lleva toda la temporada demostrando que está a un nivel superlativo.