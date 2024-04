El Unicaja se coloca líder de la Liga Endesa

El Unicaja es el nuevo líder de la Liga Endesa. La victoria 77-88 de los de Ibon Navarro esta matinal de domingo en el Nou Congost de Manresa, unido a la derrota 85-79 del Real Madrid en el Palau Blaugrana por la tarde, provocan que el equipo de Los Guindos iguale al Real Madrid en lo alto de la clasificación, superándolo por el basket average. Hacía 9 años que el Unicaja no miraba por encima del hombro a todos sus rivales de la ACB, tras 28 jornadas disputadas.

Clasificación Liga Endesa. / ACB

Unicaja y Real Madrid firman un balance idéntico de 23-5. Como quiera que el basket average particular entre ambos está igualado, tras el triunfo de los verdes por 6 puntos en el WiZink y la victoria también por 6 puntos del Madrid en el Carpena, la manera de desempatar ese 23-5 es por el average general, que es favorable a los de Ibon Navarro, +325, por el +258 que tiene el cuadro blanco.

Unicaja y Real Madrid luchan en lo más alto de la clasificación. / Álex Zea

Líderes 9 años después

A pesar de que en el entorno cajista no se le da excesiva importancia al hecho de liderar la clasificación, lo cierto es que tiene mucho mérito que el equipo verde y morado esté primero de la Liga, algo que no ocurría a estas alturas del campeonato desde la temporada 2014/2015, con Joan Plaza como técnico. En aquella ocasión, el equipo que lideraban en la pista Granger, Kuzminskas, Toolson o el mismísimo Will Thomas, entre otros, llegó a la jornada 28 con un balance todavía mejor que el actual: 24-4. Era también primero e igualmente escoltado por el Real Madrid, segundo tras los cajistas.

Con solo seis jornadas por delante, el Unicaja y el Real Madrid se jugarán en este esprint final de la Fase Regular quién de los dos acaba primero y quién termina segundo. El Barça, que tras el triunfo de esta jornada llega a las 23 victorias, es tercero, pero muy lejos de cajistas y de merengues, fuera ya de la lucha por esa primera plaza final.

Alternativa al título

La espectacular temporada liguera del Unicaja le ha convertido en una alternativa seria y real a los dos "grandes". Los de Los Guindos se aseguran ya afrontar el play off con el factor campo a favor, como mínimo, hasta la finalísima. Una ventaja evidente para un equipo que siempre es fiable, pero que cuando juega como local ante la "marea verde" todavía es más complicado de superar para sus rivales.

La noticia del liderato liguero le llegó al Unicaja recién aterrizado en Atenas. La expedición verde se desplazó directamente desde Manresa al aeropuerto de El Prat para volar hasta la capital griega. Allí pasarán la noche para viajar este lunes a Patras y afrontar al día siguiente, martes, el segundo partido del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League frente al Promitheas. Un triunfo del nuevo líder de la ACB en cancha helena le daría el billete matemático al equipo para la Final Four del último fin de semana del mes de abril en el Stark Arena de Belgrado.