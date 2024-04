El Casademont Zaragoza, única cuenta pendiente del Unicaja 23/24

El Unicaja puede presumir de una trayectoria esta temporada 2023/2024 realmente memorable. A día de hoy es líder de la Liga Endesa, tras 28 jornadas disputadas, tiene billete asegurado para la Final Four de la Basketball Champions League del último fin de semana del presente mes en el Stark Arena de Belgrado y fue en el arranque del curso subcampeón de la Supercopa Endesa celebrada en Murcia. El único lunar de este intachable expediente fue el efímero paso del equipo por la Copa del Rey de Málaga, en la que los verdes cayeron en el primer partido de cuartos de final.

24 rivales distintos

En total, el Unicaja ha jugado contra 24 equipos distintos desde que arrancó la temporada. Han sido 17 rivales españoles y 7 en la competición europea. Se da el dato realmente curioso de que ha ganado al menos una vez a todos ellos menos a uno, el Casademont Zaragoza, próximo rival este sábado del Unicaja en el Martín Carpena, que a fecha de hoy puede presumir de ser el único equipo que no ha perdido contra el Unicaja 2023/2024.

Imagen del partido Casademont Zaragoza-Unicaja / ACBPHOTO

Es verdad que cajistas y maños solo se han enfrentado en una ocasión. Fue justo en el arranque de la Liga Endesa, cuando el Unicaja todavía no había inaugurado su marcha triunfal. El partido, correspondiente a la segunda jornada liguera, se disputó en el Pabellón Príncipe Felipe, el 27 de septiembre, y concluyó con triunfo de los maños por 100-92.

100 puntos en contra

La verdad es que cualquier parecido entre este Unicaja y el de aquel momento son pura coincidencia. Aquel partido, los de Ibon Navarro estuvieron muy lejos de una buena versión, hasta el punto de recibir 100 puntos, algo que no ha vuelto a ocurrir en ningún partido de los verde y morados en ninguna competición. Santi Yusta, con 20 puntos, y Jahlil Okafor, que anotó 18 y ya no forma parte de la plantilla del Casademont, fueron los más entonados de su equipo aquella tarde-noche, en la que Nihad Djedovic sumó 18 puntos, Will Thomas hizo 16 y Dylan Osetkowski se fue hasta los 15, por parte cajista.

Unicaja-Casademont Zaragoza, este sábado

Este sábado, desde las 21 horas, el Unicaja tendrá la oportunidad de cerrar el círculo, esta vez en su Martín Carpena. Si los verdes, que estrenarán liderato liguero, son capaces de ganar al Casademont Zaragoza, podrán presumir de que ya han superado a todos los rivales contra los que han jugado un partido oficial esta temporada 2023/2024.