López Nieto: «Si hay 400 aficionados del Unicaja en Belgrado será un éxito»

El presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, pasó este jueves por el programa especial que Radio Marca Málaga realizó en Asador Iñaki. El actual máximo dirigente del club cajista pasó revista a la actualidad del equipo, a solo una semana para que se dispute la Final Four de la BCL en el Belgrado Arena. Sobre el papel de favorito de cara a la Final Four fue contundente: "asumimos el papel de favorito con toda la humildad del mundo".

Eso sí, ante de ir a Belgrado hay un partido importante de Liga frente al Baskonia, el domingo, en el Carpena. “Queda una semana para Belgrado, pero el domingo viene Baskonia. Somos líderes y aunque no es prioritario, sería muy bonito mantener este puesto. A partir de ahí la semana de Belgrado será ilusionante, interesante y fascinante. Nuestros objetivos están de momento cumplidos, estaremos en la Final Four. A partir de ahí no se puede hablar de fracaso si no se gana, se puede hablar de decepción. Si nos fijamos en cómo estábamos hace 3 años, pues estaríamos dando palmas con lo que tenemos”.

López Nieto todavía recuerda que la pasada temporada las cosas no salieron como se esperaba en la Final Four de Málaga 2023: “No fue un buen fin de semana. Fue algo difícil de gestionar. No salieron las cosas".

Final Four con mucho nivel

El presidente cajista sabe que los rivales en Belgrado serán durísimos: "Nos pueden ganar perfectamente. A mí no me afecta que digan que somos favorito. No aceptaré que si en Belgrado ganamos somos muy buenos, y si no es un fracaso. La histeria no es buen amigo de la victoria, así no se gana. Hay que utilizar el término correcto, no es lo mismo una decepción que un fracaso. Os pongo el caso de la Eurocup. Ha ganado el París con el mismo equipo con el que ganó el Telekom Baskets Bonn la BCL. No quiero que se genere una presión extra. En Tenerife y UCAM Murcia estarán igual. La línea entre la derrota y la victoria puede ser una canasta. Esto se puede extrapolar a otros deportes como sucedió el miércoles en el duelo entre el Manchester City y Real Madrid”.

También habló sobre la elección de Belgrado como sede de esta Final Four: "Estoy muy sorprendido. Tuve una reunión en febrero. Creíamos que iba a ser en una ciudad de alguno de los participantes. Insinué ir a Murcia, hubiese estado bien. Dimos la posibilidad de Madrid, la Caja Mágica. Desconozco el acuerdo económico, pero después del año pasado en Málaga, que fue un éxito, me sorprende que se haya decidido por Belgrado. La ciudad es bonita pero el acceso es complicado. Si vamos 400, será un éxito”.

Otros temas de los que habló el presidente en Radio Marca Málaga fueron los siguientes:

Las armas de este Unicaja

“Las armas del Unicaja son el trabajo, confianza, grupo, equipo. Puedes perder partidos, pero el equipo vuelve. El Unicaja no hace como hizo el miércoles el Tofas en Tenerife. Somos capaces de no rendirnos e incluso remontar. Si haces las cosas bien, tiene su recompensa. Estaremos peleando los dos partidos y yendo a morir. Tenerife y UCAM Murcia estarán más asustados que nosotros”.

El mérito de este Unicaja

“La ACB es la mejor liga del mundo después de la NBA y está por detrás de la Euroliga. Los que vienen a la BCL son el 4º y 5º puesto de la ACB. Si tenemos el cartel de favorito, pues vale. Iremos con toda la humildad del mundo”.

Sobre el liderato de Unicaja en Liga Endesa

“No defendemos el liderato. El liderato es una cosa aparte. No es el objetivo, vamos partido a partido. Aunque jugamos en Málaga. Los partidos a cinco contra Madrid o Barça son muy complicados. El Madrid tiene una fuerza alrededor a nivel global. El 80% de los medios se dedican al Madrid, es un hecho”.