Ibon Navarro: "Hay algún jugador que tiene algún problema"

Tras la gala de premios, Ibon Navarro y Alberto Díaz comparecieron ante los medios para analizar el trabajo realizado ante el UCAM Murcia y lo que espera en la final de la Basketball Champions League ante el Lenovo Tenerife.

Lo reconoció rápidamente el capitán del Unicaja: "Estamos donde queríamos estar y como queríamos estar". Aunque el camino llega a su final con el mismo rival que apagó el Carpena en la Copa: "El Lenovo Tenerife es un rival muy difícil, muy complicado. Como dices, creo que Guy es el jugador que les ha hecho algo impredecibles. Y si cuando eran algo más predecibles, ya eran complicados, pues ahora con Kyle Guy más todavía. La terna Marcelinho, Shermadini y Guy sustentan el 70-75% de los puntos que son capaces de anotar, pero puedes cometer un error si no respetas a los demás", analizó el técnico.

Aunque el plan sigue siendo el mismo que el del UCAM Murcia y el del resto de la temporada, justo con el que el vitoriano ha liderado este equipo: "Yo creo que ellos están acostumbrados y encuentran la manera de subsistir, y de sobrevivir a esas cargas tan elevadas de minutos. Es posible que si conseguimos que el partido se haga largo y duro, pues consigamos sacarlo al final, pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que hacer un partido exigente para ellos a nivel defensivo y bueno, esperar nuestro momento y cuando llegue, estar ahí preparados para aprovecharlo".

Pero antes habrá que pasar por todo tipo de situaciones. "Ya nos conocemos muy bien. Sabemos que va a ser una batalla, una guerra. Creo que todos somos conscientes, no solo el equipo, sino fuera del equipo, también de lo difíciles que son, de la calidad que tienen. Bueno, tenemos que plantear una batalla de 40 minutos y sabemos que se van a decidir por detalles, y en los momentos finales", asumió el malagueño.

Descarte

Cambiará el rival, pero no la situación con el descarte. Ibon Navarro tendrá que elegir a un jugador para dejarlo fuera de la convocatoria. El elegido el viernes fue Will Thomas. "En las últimas 24 horas, creo que cambié de opinión cuatro veces porque no piensas en lo que ganas teniendo a uno, sino en lo que dejas de tener perdiendo al que no está. Pero Will Thomas no sé cuántos partidos importantes habrá jugado en su vida en Europa, seguramente más que el resto de jugadores y entrenadores juntos, y se quedó fuera y estaba reboteando a los compañeros en el calentamiento, animándolos, ayudándonos a nosotros, al staff, estaba celebrándolo y yo creo que eso es el secreto de este equipo", analizó.

¿Pasa su decisión por repetir el planteamiento? Confesó no tenerlo decidido aún, a la espera de resolver algunas dudas en la sesión de este sábado. "Hay algún jugador que tiene algún problema y si fuera el partido hoy -sábado- creo que no podría jugar. Entonces vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día y a ver cómo esta mañana y tomaremos esa decisión mañana", aseguró.

Marcelinho Huertas, MVP

Ahora el gran reto pasará por frenar al MVP de la BCL, a Marcelinho Huertas, y uno de los grandes responsables será Alberto Díaz. ¿Hay secretos aún? "Si está donde está y haciendo lo que hace con 41 años, pocos secretos hay. Es cierto que sabemos que es un jugador que nos va a hacer daño, porque se lo hace a todo el mundo, pero creo que es una defensa coral, reducir sus números y que haga jugar al equipo lo menos posible".

A partir de ahí, solo queda esperar. El balón sobrevolará el cielo del Belgrado Arena a partir de las 20.00 horas. Ojalá un rato después también lo haga el título teñido de verde y morado.