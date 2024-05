Ibon Navarro: "Si el ambiente es el de ir al teatro pensando en la final, nos vamos a meter un buen tortazo"

Ibon Navarro compareció este miércoles ante los medios en la previa del primer Unicaja - BAXI Manresa de cuartos de final de la Liga Endesa. Lo hizo en la tienda Boston, uno de los patrocinadores del club y, además de anunciar la baja de Kendrick Perry, quiso enviar muchos mensajes a la afición. Uno de ellos es muy claro: "Si el ambiente es el de vamos al teatro a ver cómo ganamos al Manresa pensando en la final, nos vamos a meter un buen tortazo".

Importancia del play off

"Me gustaría que todo el mundo asumiera esto. Nosotros lo sabemos, lo que dije el otro el día lo mantengo. Lo que se ha hecho hasta ahora es histórico, pero desgraciadamente sirve para un mojón porque no nos dan nada por esto. Ahora es cuando empieza lo que sí que vale. Espero que todos lo entendamos: el equipo, también la afición. Ha sido muy bonito, pero el teatro se ha acabado, esto va en serio. El equipo se merece que la gente venga al Carpena a empujarnos, a ayudarnos. Los errores se pagan ahora. Lo que necesitamos es que el equipo esté al 200% y que el Carpena, que espero que la gente lo llene, esté al 200% con nosotros".

Similitudes entre Unicaja y Manresa

"Se parece en algunas cosas. También los datos nos dicen que han corrido menos contra nosotros de lo que lo hacen habitualmente y no se parecen en nada en su potencial en rebote en ataque, los mejores de la Liga. Los dos partidos han transcurrido por una línea muy parecida: una primera parte igualada en el Carpena y muy favorable para ellos en Manresa, y una segunda parte donde explotamos nuestra profundidad de banquillo para la victoria. No sé qué partido podemos esperar, sí espero estar mejor en el inicio de lo que lo hemos estado en algunos de los últimos partidos porque 8 de sus 9 victorias fuera de casa vienen a raíz de un muy buen primer cuarto que han tenido ellos. Tenemos que intentar controlar su altísima energía en los comienzos".

Ibon Navarro habló en la previa del Unicaja - BAXI Manresa de play off. / Álex Zea

Plan de partido

"Creo que con menos días entre los partidos nos podría favorecer, pero habiendo cuatro días entre cada partido da tiempo a los dos equipos a recuperarse. Somos dos equipos que no variamos nuestro estilo de juego en función del rival. Lo que hacen bien, lo hacen de una manera sobresaliente y no creo que vayan a dejar de hacerlo por jugar contra nosotros. No vayamos a pensar que vamos a ganar el partido en la primera parte porque nunca lo hemos hecho contra ellos y lo hemos hecho en muy pocos partidos. Hay que trabajar, tener paciencia, hacer que el Carpena tenga paciencia y que entienda cómo va a ir al partido parar esperar nuestro momento e intentar imponernos. Espero un Manresa con extra de energía para intentar aguantar y llevarlo a los últimos minutos".

Primer paso: cuartos

"Al equipo lo veo con muchas ganas y con la intención de hacerlo bien, y llegar lejos, pero tenemos que ser cautos. No podemos estar hablando de jugar la final o semifinal cuando no hemos jugado ni el primer partido de cuartos de final. Os aseguro que es posible que sea la eliminatoria más igualada".

Capacidad de trabajo

"Yo creo que hay una noticia muy buena. En ambas competiciones -Copa y BCL- parecía que teníamos que ganar el primer partido y aprendimos lo que nos pasó de la primera vez y en la segunda tuvimos muchos problemas. Sin ni siquiera jugar bien, se sacó un partido muy difícil. Me quedo con que el equipo mostró una gran capacidad de resiliencia después de lo que pasó en la Copa del Rey. No es que juegues mal, es que el rival también juega y lo puede hacer muy bien como el Lenovo Tenerife".

Igualdad en el cruce

"Esto es el play off de la Liga Endesa. Es a tres partidos, pero esto es uno y no hay que mirar más allá. No se puede pensar en lo que va a venir después porque solo hay que pensar en qué es lo que hacer para ganar a BAXI Manresa. Si el ambiente es el de vamos al teatro a ver cómo ganamos al Manresa pensando en la final, nos vamos a meter un buen tortazo. Vamos al jugar un play off de la Liga Endesa. El año pasado hubo ganas, ilusión, apoyo desde la grada... Si nos ponemos a pensar en mucho más adelante, podemos cometer un error muy grande".

Papel de la afición

"Hay que ver cómo llegan los equipos al play off. Por ejemplo, UCAM Murcia en la mejor temporada de su historia llega sin Birgander y Todorovic. Tenerife llega sin Shermadini. Nosotros nos encontramos con un muy buen equipo, con todos sus efectivos, con cero presión y que solamente pueden ganar porque perder ya parece que han perdido. Eso hay que aceptarlo de una manera natural como hicimos en la Final Four. Si eso se convierte en que la gente va a venir a sentarse y a no empujar porque tenemos que ganar, sí tenemos un problema. Si la gente entiende que es un play off, que es al mejor de tres, y que queremos llegar a la semifinal para ver qué nos encontramos y si podemos llegar a la final con el potencial y la capacidad de ganarle a cualquier equipo, aunque ahora podamos perder dos de tres... Si somos conscientes de eso, yo creo que tenemos que confiar en lo que hemos hecho durante todo el año. Si el equipo se contagia de esa sensación del Carpena de que es un jueves y el Manresa, nos vamos a equivocar. Me gustaría que el campo estuviese lleno como los últimos días y que la gente empujase desde el salto inicial porque puede ser que el equipo lo necesite".