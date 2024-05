Pendientes de Kendrick Perry

¿Jugará Kendrick Perry el martes en el Nou Congost el segundo partido del cruce de cuartos de final por el título entre el Unicaja y el Baxi Manresa?... Pues esta pregunta es muy posible que no tenga respuesta segura hasta el propio martes, cuando unas horas antes del partido Ibon Navarro dé la lista oficial de 12 convocados para el choque contra los manresanos (20.30 horas).

El base de pasaporte montenegrino sufrió un fuerte golpe en su rodilla izquierda en el partido contra el Zunder Palencia del fin de semana pasado. El dolor, sobre todos los primeros días, fue intenso y eso provocó que fuera el descarte del Unicaja para el primer partido de cuartos de final contra los catalanes, el pasado jueves, en el Martín Carpena.

Ibon Navarro habla con Kendrick Perry. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Pendiente de evolución

El equipo verde se entrenó ayer y volverá a hacerlo hoy pendiente de la evolución de la rodilla izquierda de Perry. Ibon Navarro no va a forzar el alta del jugador si realmente no está en condiciones óptimas para jugar. Ya avisó el propio Navarro después de jugar el jueves el primer partido que la decisión sobre si juega o no en Manresa será una cuestión de última hora:«Si fuera un quinto partido del play off de la final, haríamos una barbaridad para que jugase. Pero no creo que sea muy inteligente. Vamos a ver si puede seguir evolucionando. Las últimas 48 horas han sido buenas, que nos hacen ser optimistas, pero no ha entrenado durante la semana. Y aunque estuviera bien, sería tirarnos una piedra contra nuestro tejado. El jugador que no esté al 100% no puede estar en el campo», aseguró el recientemente elegido Mejor Entrenador de la Liga 2023/24.

Un descarte obligatorio

La idea es que si prosigue la evolución positiva, Perry pueda hacer un par de entrenamientos en perfectas condiciones para así poder entrar en la convocatoria del martes. Hay que recordar que Ibon Navarro tiene que hacer un descarte entre sus 13 jugadores y Perry solo estará entre los 12 convocados para jugar en el Nou Congost si está realmente recuperado y no hay ningún riesgo de recaída en su participación.

El equipo viajará el lunes a Manresa y, salvo giro radical, será con Perry en la convocatoria. Antes del partido será cuando se decida si juega el base o es otro el jugador descartado para la cita del Nou Congost.