Ibon Navarro: "Perry viaja a Manresa y decidiremos si juega antes del partido"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, habló este lunes solo unas horas antes de viajar a Manresa para jugar este martes en el Nou Congost el segundo partido de la serie de cuartos de final frente al Baxi Manresa. El técnico cajista no desveló si Kendrick Perry jugará ante los catalanes, aseguró que el equipo está preparado para tratar de lograr el pase a semifinales y advirtió que jugarán en un pabellón con un "ambiente increíble".

Estado de Kendrick Perry

"Perry va a viajar. El domingo hizo algo más de la mitad del entrenamiento y estaba con buenas sensaciones, pero no perfecto. Tomaremos una decisión antes del partido. Pero tiene que estar muy bien para que saquemos a uno de los otros 12 que están sanos para meterlo a él. Si no, iremos con los mismos 12 del primer día".

Kendrick Perry, el jueves, en el banquillo. / Álex Zea / LMA

Formato del play off largo

"A Nosotros nos ha dado margen para tener tiempo de recuperar a Kendrick, pero creo que en un formato con menos días entre los partidos podríamos tener algo más de ventaja Pero es lo que es y hay que verle la parte positiva de recuperar a Perry para este segundo partido o para el tercero, si lo hubiera".

Estado del equipo

"Los demás están bien, sin ningún problema. Ellos ahora lo que quieren es jugar, no quieren entrenar. Hacemos entrenamientos un poco más cortos para que mentalmente los jugadores no se saturen. Ya es un poco tarde para mejorar cosas. Las cabezas están en competir y en jugar. Es normal".

Robinson

"Es un jugador muy importante para ellos. Tanto Melvin Ejim como Will Thomas hicieron un trabajo bestial. Sobre todo Melvin estuvo excelente en defensa, en actividad de manos. Ellos tienen muchas cosas. No hablamos de los bases porque no tuvieron un buen día. Pero son tan importantes como Robinson".

David Robinson, detrás de Kameron Taylor. / Álex Zea / LMA

Nou Congost

"Pues veremos un ambiente que será como en la Liga. Lleno, ambiente increíble, apoyándoles los 40 minutos... El Nou Congost es un campo que siempre tiene muy buen ambiente, con su grada de animación, todos vestidos de rojo... Ellos allí juegan muy arropados y nos esperamos eso".

Favorito

"Sabemos que somos capaces de ganar allí y que si perdemos tendríamos un parido más en el Carpena. No sé si da tranquilidad, pero te da un colchón. Ganar el primer partido en casa de un play off al mejor de 3 es mucha presión porque si pierdes tienes un problema. Creo que vamos a estar mejor en algunas cosas que el jueves, seguro que ellos también mejorarán cosas. Va a ser difícil, pero lo más difícil que era ganar el primer partido ya está hecho".