Chiringuitos de Málaga

Los espetos se preparan en unas enormes barcas. Antaño, en las dunas de la playa. 40 años lleva en pie este chiringuito. Un negocio familiar. Un sueño que nació con unos cañizos cuando la costa del Sol despertaba. Corrían los años 70. La especialidad de la casa; el pescaíto frito, el tomate y la tortilla de patatas. La cerveza por aquellos entonces se enfriaba en la arena de la playa por la noche. Hoy, la carta de aquel merendero ha crecido. Las raíces permanecen en los dos locales. El producto llega a diario de la lonja. Pez limón, lenguado o mero son algunos de los pescados de temporada. Hay que probar la fritura malagueña y las chirlas al vino blanco. Siempre. Playa de Real Zaragoza. Calle Atenea S/N. Marbella, Málaga. Urbanización Costabella. Calle Berlín, 20. Marbella, Málaga.

Chiringuito Mauri Nerja

En el pueblo más famoso de Andalucía, este chiringuito es parada obligatoria. Solo para los que disfruten comiendo. Aquí no hay sitio para el postureo. Tampoco para dejarse ver. A este merendero venimos a saborear los productos de la zona. Y no podemos evitarlo. Rompemos las normas. Nos levantamos de la mesa para hacer la foto de rigor cuando vemos cómo preparan nuestro arroz con marisco. Las brasas siguen encendidas cuando nos marchamos. (No sin probar los espetos con el Mediterráneo en frente). Playa El Playazo. Nerja. Málaga.

Chiringuito El Caleño Málaga

El martes es el día grande en El Caleño. Preparan gazpachuelo. Probamos la receta tradicional en este chiringuito que ha vuelto para defender la cocina de la tierra. Su producto es fetén, como el marisco y el pescado fresco que preparan a la sal. Poco qué decir de los espetos. Lo mejor es probarlos. Si nos apetece un arroz, estamos en el sitio adecuado. El de bogavante es un espectáculo. Los postres caseros, otro guiño a la gastronomía de siempre. Una recomendación: conviene reservar. Paseo Marítimo de Pedregalejo, 49. Málaga.

Los Leones Torremolinos

¿Qué es la Costa del Sol sin Torremolinos? ¿Y qué es su gastronomía sin Los Leones? Tienen el premio al mejor espetero de la Costa del Sol. Ahí es nada. Miguel León sigue a lo suyo: preparando espetos. No solo las sardinas, el resto de pescados son una provocación en toda regla. Sabores para chuparse los dedos. Literal. Desde 1962 llevan preparando guisos, pescados y el tan conocido pescaíto frito de la zona. No admiten reservas. Si llegas tarde, una cerveza bien fría y ya verás como la espera merece la pena. Paseo Marítimo de La Carihuela S/N. Torremolinos. Málaga.

Andrés Maricuchi Málaga

Barrio de pescadores. De redes y de barquitas. Barrio donde disfrutar de un producto fresco. Estamos en Pedregalejo. Desde los años 40, aquí se levanta Andrés Maricuchi. Todos los días, llega el pescado a primera hora. Con esta presentación ya está claro. El pescaíto frito, una de las estrellas de la carta. Como las paellas. El marisco tampoco se queda atrás. Zamburiñas al pil pil, navajas, coquinas, almejas o carabineros. La plancha es otra de sus especialidades. Un espacio siempre hasta la bandera que ha sabido mantener su esencia. Y qué decir de las sardinas€ las reinas del chiringuito. Paseo Marítimo el Pedregal, 14. Málaga.