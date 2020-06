Los Gasol y José Andrés se unen para alimentar a niños

La Gasol Foundation, la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, y Fundación Ebro se han unido para aliviar el impacto de la COVID-19 en cientos de niños en Madrid, Sevilla y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) proporcionando menús saludables y recursos pedagógicos a 1.500 familias.

La Gasol Foundation, creada por los hermanos Pau y Marc Gasol para luchar contra la obesidad infantil, introduce en los menús materiales educativos de promoción de hábitos saludables, informa este lunes en un comunicado, mientras que la Fundación Ebro, del Grupo Ebro Foods, dona productos y Wordl Central Kitchen se encarga de la elaboración y distribución de los menús.

Tras la organización conjunta hace dos semanas de un evento colaborativo en Los Ángeles (Estados Unidos), donde se distribuyeron más de 4.000 menús y productos básicos a familias en situación de vulnerabilidad, la alianza entre la Gasol Foundation y World Central Kitchen se activa también en España, con la Fundación Ebro como participante.

Desde el pasado jueves, las tres entidades proporcionan a 1.500 familias en Madrid, Sevilla y Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de lunes a viernes, menús saludables, así como recursos pedagógicos de promoción de hábitos de salud basados en el deporte y la actividad física, la alimentación sana, el sueño y el bienestar emocional, los cuatro pilares básicos que la Gasol Foundation introduce en todos sus programas. La acción se desarrolla gracias al trabajo en red con las entidades locales de estas ciudades.

Según la Fundación Gasol, se ha demostrado que cuando los niños no van a la escuela comen alimentos menos saludables, aumentan los tiempos de pantalla y siguen patrones de sueño irregulares, adoptando, así, un estilo de vida relacionado con complicaciones de salud derivadas del aumento de peso y la obesidad. "Durante esta crisis, la colaboración es más necesaria que nunca para ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad y a las familias que luchan por cubrir sus necesidades más básicas", explica Pau Gasol, presidente de la Gasol Foundation.

"Esta pandemia no solo ha agravado los problemas de inseguridad alimentaria, sino que también amenaza el bienestar físico y mental de los niños, que ya no cuentan con la práctica diaria de deporte y actividad física, están bajo mayor estrés y sus rutinas se han desajustado. Juntos, la Gasol Foundation y World Central Kitchen se comprometen a proporcionar no solo ayuda inmediata, sino también intervenciones a largo plazo", añade.