Con permiso de Carlos III y su mujer Camila, una de las grandes protagonistas de los actos de coronación que ha tenido lugar en Londres ha sido Kate Middleton. La actual princesa de Gales ha vuelto a acaparar una vez más todas las miradas a su llegada a la abadía de Westminster, lugar en el que se ha celebrado el esperado ritual de ascenso al trono que ha corrido a cargo arzobispo de Canterbury y en el que hace doce años le dio el "sí, quiero" al príncipe Guillermo en una multitudinaria boda.

Y, como era de esperar, no ha fallado en absoluto con su elección estilística para la ocasión. Para ello ha recurrido al blanco con un diseño en crepe de seda en color marfil que llevaba bordados metalizados.

Diseño exclusivo

Alexander McQueen firma el exclusivo diseño a medida que con el que hemos visto a la princesa de Gales, quien llegaba a la abadía acompañada de su marido, el príncipe Guillermo, y los tres hijos que tienen en común: George, de nueve años, Charlotte de ocho, y Louis, quien hace unos días cumplía cinco años.

El look de Kate Middleton ha estado coordinado con el de Camila aunque han sido completamente diferentes, ya que ambas han tratado de ser fiel a la filosofía del del rey Carlos que se centra en "la importancia de la sostenibilidad y su amor por la naturaleza", según advirtieron desde la familia real en los días previos a la coronación. Esta es la principal razón por la que no ha llevado tiara como es habitual en las mujeres más destacadas de la familia real sino que, tal y como avanzó The Times recientemente, ha decidido sustituir este accesorio por una diadema con el objetivo de modernizar este tipo de actos y acercarse así a los usos que les dan a las tiaras el resto de monarquías europeas.

Este tocado formado por pequeñas hojas realizadas en plata y cristal está diseñado por Jess Collett para Alexander McQueen, y Kate Middleton lo ha colocado con un recogido bajo trenzado que dejaba su rostro completamente despejado.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de su estilismo es que este ha estado perfectamente coordinado con el de su hija Charlotte, quien también ha lucido un vestido blanco con motivos florales bordados con capa a juego además de una diadema similar en versión mini.