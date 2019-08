Mis canarios tienen las uñas muy largas

Me han regalado una pareja de canarios y estoy encantado. Nada me gusta más que escuchar su canto cada mañana. Sin embargo, últimamente he observado que tienen muy largas las uñas y que el pico también ha comenzado a crecerles. ¿Qué puedo hacer?

Las aves en general y, los canarios en particular, son animales que requieren cuidados específicos para evitar problemas. Recuerda siempre aquello de que, prevenir, es curar. Por eso, para conseguir que no les crezcan mucho las uñas y el pico, debes ponerles palos de madera, jibias, juguetes, o cualquier otro elemento específico para ellos que les permita limárselos.

Además, les vendrá bien también porque, al fin y al cabo, los animales que viven en cautividad necesitan contar con un enriquecimiento ambiental que les ayude a entretenerse.

No obstante, si ves que, tanto las uñas como el pico los tienen ya demasiado largos, llévalos al veterinario para que lo valore y se los corte un poco. Piensa que las uñas largas se enganchan en todo y pueden, incluso, deformar sus patas.

Por otro lado, si los canarios tienen un pico extremadamente largo puede llegar a impedirles comer. Como ves, son temas importantes que deben ser tratados adecuadamente.