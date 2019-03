Esto es lo que no debes hacer cuando falla tu ordenador

Hay ciertos actos que realizamos automáticamente y que luego nos pueden pasar factura

Tu ordenador no arranca, se bloquea, se reinicia o funciona lento. Todos estos fallos pueden deberse a multitud de motivos, pero que no cunda el pánico: lo que necesitas es detectar lo que está ocasionando los problemas y ponerle remedio. En muchas ocasiones, la solución se encuentra con el formateo del ordenador, pero otras veces no, por ejemplo, cuando se trata de algo que tenga que ver con el 'Hardware'.

Es frecuente que usuarios inexpertos intenten arreglar el ordenador, sin ningún éxito. Si no se logra encontrar el problema, lo mejor será acudir a un informático que pueda ayudarnos a arreglar el ordenador. Si no acudimos a un experto, puede que hagamos algo que dañe más el dispositivo. Estos son los errores más frecuentes:



Borrar archivos del sistema



Cuando el disco duro está lleno, el ordenador tiende a trabajar con más fuerza y, por lo tanto, se ralentiza. El problema se produce cuando se intenta vaciar la memoria, pero se borran archivos que no son conocidos, pero sí necesarios para el ordenador y para el sistema operativo. Al borrar estos archivos puedes producir que el ordenador cambie en algunas funciones o se vuelva inoperable.



No reiniciar el ordenador



Cuando se instala un programa nuevo, el ordenador pide ser reiniciado. No hacer caso a estos pedidos puede afectar negativamente al ordenador y al funcionamiento de estos programas. Algunas aplicaciones necesitan ser iniciadas desde cero para que funcionen correctamente. Es necesario reiniciar el ordenador cada vez que te lo pida y cada vez que se instale un programa o aplicación, aunque en ocasiones no lo pida, es lo más recomendable.



Navegar sin un antivirus al día



Esta es una de las cuestiones más importantes para que un ordenador esté protegido y funcione como debe, pero muchas personas no usan antivirus o lo tienen caducado. Navegar sin antivirus expone a tu ordenador a ataques maliciosos de otras páginas que intentan recolectar datos de otras personas o engañarles para que paguen, entre otros motivos. Por eso, es tan importante mantener protegido el ordenador con un antivirus que este al día.



Golpear el ordenador



Cuando el ordenador produce ruidos extraños y se comporta con cierta lentitud, muchas personas consideran que golpearlo puede devolverlo a la normalidad. Esto no es así. Los equipos están formados con pequeñas y delicadas piezas. Si golpeas el ordenador y rompes una de esas partes, puede que el ordenador acabe rompiéndose del todo o se produzcan problemas mucho más graves.



Abrir muchas páginas a la vez



En ocasiones, cuando tenemos muchas páginas abiertas, el ordenador se bloquea. Los ordenadores tienen una fuente finita de recursos y cuando se encuentra demasiada cargada, el funcionamiento se ralentiza y no responde. El error es seguir pinchando en otras pestañas y abriendo otras páginas. Lo mejor en estos casos es esperar a que el ordenador vuelva a funcionar y cerrar pestañas que no se utilicen.



No realizar actualizaciones



Tanto Windows como Mac actualizan periódicamente sus sistemas operativos. Estas actualizaciones son necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Por este motivo, cuando el ordenador pida autorización para la descarga de actualizaciones, es importante prestarles atención.



No desinstalar programas antiguos



Es frecuente que el ordenador acumule programas a lo largo de su vida útil, pero muchas veces se acumulan aplicaciones y programas que usamos tan solo en una ocasión. Todos estos programas ocupan espacio y ralentizan el funcionamiento del ordenador. La solución es revisar los programas y aplicaciones que tenemos instalados y eliminar los que no nos interesen. Incluso existen softwares especiales para detectar los programas que no usamos desde hace tiempo.