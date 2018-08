Luka Doncic será el embajador de ´NBA 2K19´ en España

2K ha anunciado que Luka Doncic será el embajador en España de ´NBA 2K19´, la próxima entrega de la serie de videojuegos de simulación de la NBA. Doncic es uno de los jugadores de baloncesto con mayor proyección del mundo, y ha culminado un 2018 impecable, conquistando la Liga Endesa y la Euroliga con el Real Madrid, y convirtiéndose en el MVP más joven de la historia de ambas competiciones. El pasado 21 de junio fue seleccionado en el nº3 del draft de la NBA, y debutará en la competición en la temporada 2018-2019 como miembro de los Dallas Mavericks.

Pese a contar únicamente con 19 años, Doncic encarna a la perfección el espíritu de NBA 2K19, "Conocerán tu nombre", gracias a una carrera profesional llena de superación que le ha llevado a obtener múltiples récords, galardones y títulos. Destacando ya desde las ligas inferiores del Real Madrid, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la camiseta del equipo blanco en la Liga Endesa, con apenas 16 años.

En los cuatro años que lleva como jugador profesional ha conquistado tres Ligas Endesa, dos Copas del Rey, una Copa Intercontinental FIBA y una Euroliga, en la que, además, se alzó con el premio a MVP de la Final Four y de la competición, el más joven de la historia en lograrlo. Como miembro de la selección nacional de Eslovenia, fue pieza clave en la victoria en el Eurobasket 2017, donde fue nombrado miembro del mejor quinteto. Su última temporada en la Liga Endesa no solo terminó con la conquista de otro título, sino también con el galardón MVP de la temporada, también el más precoz en la historia de la competición.

"Llevo muchos años siguiendo a los grandes jugadores de la NBA, y soñando que, algún día, mi nombre estaría junto a los suyos" comentaba el jugador. "Como apasionado de los videojuegos, me ilusiona mucho formar parte de ´NBA 2K19´ y que los fans de todo el mundo puedan jugar conmigo en los Mavs. Además, es un orgullo representar a NBA 2K en España, un país donde he desarrollado toda mi carrera profesional hasta ahora y que considero mi segunda casa". Desarrollado por Visual Concepts, la Edición Estándar de NBA 2K19 estará disponible el 11 de septiembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y Windows PC.

