´Damnview: Built From Nothing´: la simulación de una sociedad urbana en decadencia

Sindiecate Arts y el desarrollador madrileño Brainwash Gang están generando mucha expectación con la presentación de ´Damnview: Built From Nothing´, su juego de simulación de mundo abierto que examina la cultura occidental y sus diferentes clases sociales. El título se enmarca en una ciudad rica repleta de diferentes culturas y clases, de este modo se podrá descubrir la ciudad a través de su gente. Cada personaje tiene su propia historia y propósitos en la vida, y las decisiones adoptadas en las relaciones con ellos determinarán su destino, mientras el jugador hace todo lo necesario para salir adelante. Aquí la ciudad asume el papel de un monstruo al que solo se podrá vencer con la vida y el arduo trabajo, o con los puños y un poco de dinero sucio.

´Damnview: Built From Nothing´ se abre paso a través de la exploración de una sociedad urbana en decadencia, todo mientras el jugador se gana la vida en trabajos precarios donde será absorbido por el sistema o expulsado de la maquinaria de la sociedad. Se podrán aceptar ocupaciones como taxista, o trabajar en un videoclub, en una lavandería, traficar con toda clase de productos e incluso vender drogas en los callejones. Con el dinero obtenido se podrán administrar los ingresos, por ejemplo, construir un hogar y tratar de mantener un buen estilo de vida, pero no importa cuánto trabajes, la sociedad simplemente puede tener otros planes para ti. El juego nos invita a descubrir hasta donde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir o tener éxito. En un lugar como este a veces ser más inteligente, mezquino o simplemente indiferente es el camino hacia el éxito. Estará disponible en 2019 para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Ahora puedes disfrutar de un pequeño avance.