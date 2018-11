´Fortnite´ llegará al cine: aparecerá en ´Ralph rompe Internet´

Estaba cantado que tarde o temprano ´Fortnite´ traspasaría las barreras virtuales de nuestras pantallas y consolas para expandirse hacia otras formas de entretenimiento como las pantallas de cine, algo que finalmente sucederá, pero no con la producción una película dedicada, sino con un cameo en ´Ralph rompe internet´, la secuela de ´Rompe Ralph´, la nueva película de Disney que se lanzará el 21 de noviembre en Estados Unidos y la primera semana de enero de 2019 en España.

La información surge desde un comunicado de prensa que reproduce los créditos de la película y donde se puede encontrar la siguiente leyenda "Fortnite y todas las marcas relacionadas, logotipos, imagen comercial, derechos de autor y personajes son propiedad de Epic Games, Inc. y se ha usado con permiso, Fortnite es una marca registrada de Epic Games, Inc." Por el momento, lamentablemente, no está claro en qué consistirá realmente el cameo de ´Fortnite´, que se suma a los ya conocidos de personajes y series como Pong, Street Fighter o Q-Bert.

