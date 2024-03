El presidente de Castilla La Mancha, Guillermo García Page, ha asegurado hoy que "la política nacional ha entrado en barrena". "Probablemente, nos encontramos en el momento más degradado de lo que llevamos de democracia. Es una permanente pelea de malos boxeadores que no conduce a ningún sitio. Es una expresión de que esta es una etapa de absoluto caos político...Sobra mucho fanatismo, frentismo y populismo en la política española", ha dicho desde Barcelona donde ha asegurado que Oscar Puente "puede ser" uno de los políticos que contribuye a esta crispación. "Pediría que, aunque quieran dar voces y decir tonterías, no vayan al terreno personal, que no se conteste a argumentos políticos con descalificaciones personales que no conducen a nada", ha explicado. El presidente de Castilla La Mancha también se ha referido a la candidatura de Puigdemont y ha asegurado que el problema del independentismo no son sus ideas sino que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto "por el forro".