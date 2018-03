Vélez inyecta 4 millones por venta de suelo para que Emvipsa no quiebre

«El futuro de la empresa pública de servicios y vivienda no peligra», contesta al PP e IU

Parecía algo así como el relato sobre aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), ha negado que la empresa pública de servicios, vivienda e infraestructuras del Ayuntamiento, Emvipsa, tenga problemas de liquidez como para no poder afrontar las nóminas en los próximos meses. Ha reconocido que en diciembre puso en marcha el Consistorio un proceso para inyectar unos 4 millones de euros por venta de suelo en dicho organismo, pero ha hecho un llamamiento de responsabilidad a los grupos de la oposición.

Alega que tanto el PP como IU, que en los últimos días ha alzado la voz sobre la posible quiebra de Emvipsa, han estado en diferentes etapas al frente de la empresa y son de una u otra manera culpables de la actual situación económica de la misma. Pero, rotundo, ha agregado: «El futuro de la empreas pública no peligra. Pido al respecto sosiego y responsabilidad, reconociendo que la situación no es sencilla. Las soluciones están ya sobre la mesa y saldrán adelante», agregó el regidor.

Moreno Ferrer ha hecho referencia a la Ley de Racionalización impuesta por el PP « que complica aún más la situación», pero también ha dicho que es hora de «buscar soluciones y no culpables». El munícipe destacó que se abrió en los últimos días del año un expediente, mediante aprobación en el pleno, al objeto de que la empresa pública acepte parcelas por importe de 4,2 millones de euros. Con la enajenación de suelo correspondiente se garantizará «el equilibrio de la auditoría contable».

También ha aclarado detalles sobre la empresa el concejal delegado que está al frente de la misma, David Vilches (GIPMTM): «En mayo de 2015 la deuda de Emvipsa estaba en 13.142.751 euros y a día de hoy se encuentra en 7.890.128 euros». Con estas cifras en la mesa y los algo más de 1,5 millones que se abonarán durante este 2018 «terminaremos en diciembre de este año con una deuda de 6.371.577 euros, lo que supone una reducción de la tdeuda de la empresa municipal en un 52 %, habiendo pagado mas de la mitad de la misma en tan solo tres años», concluyó.

Así ha replicado a la denuncia del portavoz del PP y exalcalde veleño, Francisco Delgado Bonilla, «en referencia al descontrol económico y financiero, así como la nefasta gestión en la empresa municipal». Vilches ha defendido que no es lógico que el Partido Popular se plantee la situación de una empresa que heredó con más de 13 millones de euros de deuda.

«Cerca de 10 millones de euros de esa cuantía eran pérdidas acumuladas durante el anterior mandato, el de dicha formación, lo que suponía la imposibilidad de pagar las nóminas de finales de ese año», expresa el edil torreño.

«Cuando ustedes estaban en el gobierno, se gastaron mas de 1 millón de euros en despidos nada mas llegar, más de 50.000 euros en denuncias que no llevaron a ningún sitio, 135.000 euros en prestar servicios que ya sabían que no tendrían ninguna continuación, perdieron 92.000 euros por unos impuestos que no se tenían que haber pagado, 75.000 euros en asesoramiento económico y financiero cuando se tiene un magnifico departamento económico dentro de la propia empresa que día a día demuestra su eficacia» detalló.

Otro aspecto que aporta el equipo de gobierno actual es que se ha limitado el periodo medio de pago en la empresa durante este año en unos 12 días, «de manera que no cabe la alarma de la oposición».