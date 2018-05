Gregorio Campos aporta más informes para zanjar la polémica sobre todas sus dietas

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Gregorio Campos (PSOE), quiso ayer zanjar la polémica abierta acerca de las dietas que percibió entre septiembre y octubre de 2015, cuando todavía no había sido dado de alta en la Seguridad Social con un sueldo de dedicación exclusiva en el organismo comarcal. Aportó a este periódico nuevos informes donde, según fuentes de la Mancomunidad, se demuestra que el dirigente socialista «cobró durante esos meses una prestación fija diaria de 37,40 euros como indemnización».

Además, el propio Campos remarcó que en las mismas actas de la Mancomunidad se demuestra que la oposición fue informada en 2015 de la legalidad de los cobros que le fueron abonados. «Abdeslam Lucena ya preguntó por todos estos asuntos que ahora publica como nuevos en el pleno del mes de octubre de 2015 y consta en las actas que los habilitados nacionales del organismo le respondieron ante sus requerimientos. Él sabía que este presidente no percibió ninguna retribución salarial desde el 11 de septiembre, un día después de tomar posesión, al 27 de octubre de 2015», expresó el también regidor socialista de Iznate.

Sobre la naturaleza de los pagos previos a ese alta, un portavoz socialista del propio ente mancomunado argumentó: «Las dietas son cantidades establecidas legalmente en un importe fijo, en el caso de la Mancomunidad de la Axarquía 37,40 euros, que se le pagan a personas que ostentan algún cargo en la administración sin dedicación exclusiva, es decir sin percibir salario alguno de esa administración, por lo que obviamente no tiene que estar dado de alta, sino nombrado en pleno como es el caso. Las dietas no son para almorzar en exclusiva, sino para todos los gastos del día, como desayuno, almuerzo, cena, taxi o autobús. No tienes que justificar en qué te las gastas, como así pretenden poner de manifiesto los vocales de la oposición», relató.

La Mancomunidad, a través de dicho portavoz, insiste en que vocales como Abdeslam Lucena han mezclado dichas dietas con gastos de representación y de protocolo. «Gastos que el presidente adelanta en almuerzos con otras autoridades y después la institución le abona. Todo ello con la fiscalización del interventor». Y también mostró su malestar con la comunicación emitida anteayer por el PP: «Nos sorprende que nos pidan explicaciones y documentos cuando este lunes estuvimos facilitándole todo a su representante en la Mancomunidad, Natacha Rivas, hasta poco antes de que la dirección provincial de su partido lanzara ese contradictorio comunicado».



Denuncia contra Lucena

Campos subrayó que los servicios jurídicos de la propia Mancomunidad preparan todos los informes necesarios para emprender esta misma semana acciones legales contra el portavoz de Por Mi Pueblo y alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, en virtud de que habría cometido un posible delito de injurias y calumnias y otro de denuncia falsa.

«Él también sabe que, aunque se aprobó la asignación económica con carácter retroactivo, este presidente renunció a este derecho y no percibió salario alguno de esa forma, y que la primera nómina abonada corresponde al periodo del 27 al 31 de octubre, según se recoge en dos informes de Tesorería», añadió. Y al mismo tiempo se refirió a que Lucena tuvo conocimiento de estos informes en enero de 2016, «ya que uno tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Benamocarra y el otro lo recogió él personalmente en la sede la Mancomunidad».

Ayer, el propio Abdeslam Lucena como portavoz de Por Mi Pueblo justo solicitó a la Mancomunidad la certificación sobre «si existe un acuerdo plenario o decreto del presidente que deje sin efecto el acuerdo sobre las retribuciones con carácter retroactivo».