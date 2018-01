Inoportuna musicalidad

Murga 'No nos moverán'

El tipo es un uno. No sé si el ser capillita me influenciará, pero es un uno. Gente esperando sentada en la tribuna de los pobres para ver las procesiones. Malagueño 100%. La idea es buenísima. no así su ejecución que se queda en simpática. En la presentación explican perfectamente la idea, con algunos golpes. Los pasodobles, el principio a Cataluña con un buen remate y el segundo, de justicia, a Chiquito, están cantando con un tenor muy bajito, imagino por las limitaciones del grupo. Inteligente en todo caso. Los cuplés, al igual que el estribillo, muy flojos. El popurrí está lleno de situaciones que todos vivimos en la Semana Santa. Intento de agradar, pero sin carcajada. Murga de nivel medio, más que decente. Destaco el tipo, repito, un uno.

Crítica constructiva: intentaría mejorar en lo posible la interpretación del grupo, muchas veces quedaba por debajo del repertorio.



Comparsa 'El incomprendido'

Trovadores, artistas que no son comprendidos por el entorno en el que les ha tocado vivir. Sorpresón de grupo, vaya como suenan. Afinación, conjunción, equilibrio€ completo. La comparsa hila la idea en la presentación y en el popurrí perfectamente, cosas que comparsas que quedarán en los primeros puestos no han conseguido. La música del pasodoble es muy bonita, la letra está por debajo de ella claramente. De los cuplés podemos destacar el engarce del mismo al estribillo, de gourmet. El popurrí es muy bueno, bien hilado, aunque de más a menos. Al grupo no se le nota ningún fallo en la interpretación. A tenerlos en cuenta en el pelotón de entrada a la final. Destaco la calidad del grupo, genial.

Crítica constructiva: por lo general a la comparsa se le nota que la letra está por debajo de la agrupación y de la música. Intentaría ahondar en ello.



Murga 'Como en casa en ningún lao'

Ofú. De gente haciendo de vientre. El grupo canta realmente bien y explota la idea. Es decir, le sacan mucho jugo, pero es que es muy escatológico. Irremediable no pensar que es de mal gusto. El grupo suena muy afinado, incluso es difícil porque el tenor está siempre bastante alto, pero lo consiguen. En el primer pasodoble nos dedica a Málaga una letra de acercamiento, muy cariñosa y bonita. Los dos cuplés muy flojos, el segundo por la radio no se entiende. El popurrí está lleno de situaciones que se dan en un cuarto de baño. Repito, escatológico. Destaco de todas formas el centrar todo un repertorio en el tipo, difícil.

Crítica constructiva: me gustaría veros con otro tipo, la verdad. Me gustaría escucharos con una buena segunda, templaría el grupo muchísimo, suena muy alto.



Murga 'Daquí chupamos tó'

Qué maravillosas son las preliminares. Qué grupos nos traen al Alameda. Da igual lo que cantaran, todo fue malísimo. Lo importante de esta murga es saber por qué al final no sacaron un palio al escenario, con tanto humo. Por cierto, van de cachimbas. Terrible.

Crítica constructiva: decís en el primer pasodoble que habéis ensayado mucho para llegar aquí. Pues ensayad mejor.



Comparsa 'Musicalandia'

La comparsa de Pino y Manu. Representan un mundo musical donde ellos forman parte, El grupo ha avanzado muchísimo, suena más agradable y más afinado. Precioso el sonido completo del grupo. Tras una buena presentación cantan una tanda de pasodobles de concurso. El primero al teatro alameda para pedir finalmente el Cervantes para todo el concurso. El segundo dan un prisma personal a lo sucedido con el cuarteto "Los siervos de alba". Este que escribe para nada está de acuerdo, una sanción es necesaria para hacer aprender. Obviamente es de valorar la novedad del pasodoble. Muy inteligentes. Los dos cuplés los rematan con la suerte que suelen tener en el concurso. Me centraría más en seguir avanzando que en año tras año quejarme de no quedar como quiero. Da mala imagen. El popurrí tiene una musicalidad tremenda, destacando la cuarteta al flamenco, aunque va claramente de más a menos.

Crítica constructiva: ya habéis conseguido subir un peldaño el nivel. Dejad la tralla del tema del concurso, ya llegarán los premios. Hay cosas más importantes que este año habéis superado.

Llega la noche de los cuchillos largos. Mañana habrán grupos que se merezcan entrar y no entren y viceversa, esto es el carnaval. El sistema de puntos tal y como está planteado esta obsoleto en todos lo sentidos. Es normal que todos los años se cometan injusticias. Algún día cambiará, o no. ¡Con Momo!