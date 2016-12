Weiner, Somerville y Doig, entre los artistas que expondrán en 2017 en el CAC

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) ha informado este martes de su avance de exposiciones para el primer trimestre de 2017, en las que acogerá las muestras de Lawrence Weiner, Marcel Van Eeden, Travis Somerville, Jia Aili y Peter Doig.

En cuanto al primero de ellos, Lawrence Weiner, la exposición tendrá lugar del 11 de enero al 12 de marzo. El CAC Málaga inauguraba la primera instalación 'site specific' en España de Weiner en julio de 2009. En 2017 vuelve al centro con cuatro obras y estructuras que se proyectarán en el espacio 5. Esta compilación de vídeos se titula 'There are Things that Move Outside of Motion, 2001'.

Weiner, según han informado en un comunicado, es "un referente indiscutible" del arte conceptual mundial y uno de los artistas "más influyentes del mundo" en la segunda mitad del siglo XX. El artista, cree que la construcción lingüística puede provocar la misma reacción en el espectador que un objeto escultórico convencional.

Por su parte, la exposición de Marcel Van Eeden, '1525', se desarrollará del 20 de enero al 26 de marzo. Los dibujos en carboncillo del artista holandés cuentan historias enigmáticas, oscuras y misteriosas en formatos pequeños.

Los dibujos, dispuestos como mundos de imágenes laberínticas, no tratan de experiencias autobiográficas. Van Eeden utiliza imágenes arquetípicas de películas, revistas o textos literarios, los cuales fueron creados originalmente antes del 22 de noviembre de 1965 --fecha de su nacimiento-- actuando, por tanto, como un narrador que entrelaza la historia y la ficción con el presente.

Tras unificar los formatos y prescindir del color --con mínimas excepciones-- se impuso un modo uniforme de apropiarse de las imágenes y un ritmo constante de ejecución, un dibujo diario. Su obra delata así una mirada post-pop, post-televisiva y cinematográfica.

En cuanto a Travis Somerville, su exposición podrá contemplarse del 17 de febrero al 7 de mayo. Somerville da voz al drama de los inmigrantes negros, latinos o indígenas con piezas "muy potentes" en las que abre viejas heridas mediante la exposición de los objetos populares y la iconografía de la cultura sureña estadounidense --incluyendo capuchas del Ku Klux Klan y banderas confederadas, así como trapos, botellas de whisky e imágenes publicitarias populares del pasado más reciente--.

Explora, así, las complejidades del racismo y abre una discusión sobre la opresión en los EEUU, así como actitudes colonialistas en el extranjero.

Su obra está incluida en numerosas colecciones de museos, como el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, el Museo 21c en Louisville, el Museo de Arte Laguna en Laguna Beach, el Museo de Arte de San José (California) o el Centro de Arte Walker en Minneapolis (Minnesota).

La exposición del artista Jia Aili, por su parte, tendrá lugar del 17 de marzo al 18 de junio. Aili es uno de los pintores chinos emergentes "más destacados" y sus obras reflejan los cambios dramáticos producidos en la sociedad china después del 2000.

El artista yuxtapone características contemporáneas con un estilo tradicional figurativo. Sus paisajes abstractos, fragmentados, a menudo interrumpidos por objetos que parecen ir a la deriva, son en realidad una clara reflexión sobre él mismo, más que de la sociedad actual. El artista ha expuesto de manera individual en Taiwan, China, Hong Kong, Londres y Nueva York.

Por último, la muestra de Peter Doig se desarrollará del 31 marzo al 25 junio. Doig es conocido por ser un pintor de sueños y de mundos alternativos, llenos de fantasía combinada con recuerdos e imágenes de su memoria.

El artista, ha declarado que desea que su trabajo sea cada vez más abstracto. Su estilo muestra la influencia de los pintores impresionistas, postimpresionistas y expresionistas, como Claude Monet y Edvard Munch. Homenajea en sus obras, a su vez, a sus pintores favoritos, pero sin que sus obras sean simplemente exóticas o representen un mundo idílico y primitivo, sino siempre con una visión propia de ese mundo que lo rodea, un mundo voluble que se transforma según el momento y el observador.

Sus obras, impregnadas por un mundo misterioso de sueños, han sido expuestas en la Pinakothek der Moderner de Munich, la Tate Gallery de Londres, el Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, la Contemporary Fine Arts de Berlín o el Montreal Museum of Fine Arts.