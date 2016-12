Joan Manuel Serrat cumple 73 años: su prolífica carrera en 5 canciones

Cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico, Joan Manuel Serrat nació en el barrio barcelonés del Poble Sec un 27 de diciembre de 1943, este martes hace 73 años.

Icono de la cultura popular en castellano del siglo XX, cuenta con un envidiable e inabarcable catálogo de composiciones, por lo que resulta desesperantemente imposible seleccionar tan solo 5 de ellas para repasar su trayectoria.

Admitiendo de antemano este extremo, y apartando deliberadamente algunas de sus piezas más trilladas, homenajeamos a Joan Manuel Serrat escogiendo un repóker de canciones incontestables pertenecientes a diferentes décadas. Que se dice pronto:



'UNA GUITARRA' (1965)



Con apenas 21 años publicaba 'El Nano' su primer trabajo discográfico, un EP de cuatro canciones cantadas en catalán, su lengua paterna. Eran los años de la Nova Cançó catalana en los que ilustres como Jacques Brel y Georges Brassens impregnaban toda la obra del barcelonés.





'AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS' (1971)



La polémica en torno a su participación o no (finalmente no) en Eurovisión en 1968 cantando el 'La La La' en catalán le hizo masivamente popular para mal y para bien, pero Serrat siguió su camino y en 1970 entregó uno de sus discos más celebrados, 'Mediterráneo', con temas tan personales y emotivos como 'Aquellas Pequeñas Cosas'.





'CADA LOCO CON SU TEMA' (1983)



Asentadísimo en la cultura popular española y latinoamericana, los ochenta fueron años de éxito masivo y madurez compositiva con discos como 'En Tránsito' (1981), 'Cada Loco con su Tema' (1983), 'El Sur También Existe' (1985) o 'Bienaventurados' (1987).



'MENSAJES DE AMOR DE CURSO LEGAL' (1994)



En los noventa Serrat publicó álbumes como 'Utopía' (1992), 'Nadie es Perfecto' (1994) y 'Sombras de la China' (1998), entre otros. Una década en los que aparte de musicar a otros poetas, daba rienda suelta a su propio talento con versos como "Queriéndola de verdad como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí. Pero no quiso mi vida, sólo me pidió dinero, dinero, para irse más lejos de mí".



'LA ORQUESTA DEL TITANIC' (2012)



Su larga relación con Joaquín Sabina se materializó al fin en el disco de estudio conjunto 'La Orquesta del Titanic', evocador título sobre los músicos que no dejan de tocar a pesar de que todo se hunda a su alrededor. A pesar de que los años pasen fugaces.