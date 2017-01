Fran Perea: "Un director debe orientar al actor, mostrarle el camino"

­Con unas «ganas e ilusión» tremendas afronta el actor malagueño Fran Perea su estreno como director escénico. Un deseo que llevaba tiempo queriendo materializar y que se hará realidad gracias al nuevo montaje de Factoría Echegaray, Souvenir, obra del dramaturgo y guionista malagueño Pablo Díaz Morilla –con quien Perea ya trabajó en el cortometraje Palmilla King II– que se pondrá en escena del 13 al 25 de junio.

«Llevaba un tiempo sintiendo la necesidad de dirigir y de expresarme desde detrás de la barrera. Y ahora se han dado la circustancias para tener la oportunidad perfecta para hacerlo», destaca el intérprete, que asegura que sintió atraído por el punto de partida que plantea Souvenir, basada en «un caso real sobre un hombre [el periodista ruso Solomon Shereshevsky] que sufría una enfermedad que le hacía recordar absolutamente todo lo vivido». «Era incapaz de seleccionar recuerdos o de olvidar nada, lo que convirtió su cabeza y su vida en algo bastante particular». Perea apunta que esta circunstancia lleva al espectador a plantearse asuntos, «muy interesantes de abordar», como son «los recuerdos y los olvidos del ser humano».

Perea sostiene que se ceñirá al texto de Pablo Díaz, aunque dejando siempre «libertad» a los actores para que éstos aporten sus matices a los personajes: «No queremos una camisa de fuerza sino un proceso creativo interesante». «Como director voy a tener la oportunidad de no repetir las cosas que he vivido como actor y que no me han gustado de los directores, aunque la verdad es que en general he tenido muy buena suerte en este sentido», confiesa Perea.

«Como actor, lo peor que te puede pasar es que el director no te dirija, que no te oriente. Porque necesitas que te vayan mostrando las baldosas del camino. Y creo que ese es un trabajo que debe hacer un director», subraya.

La convocatoria del casting en el que se escogerán a los tres intérpretes de Souvenir, dos actores y una actriz, estará abierta hasta el 18 de enero. Podrán enviar las solicitudes para las audiciones, abiertas para los nacidos o residentes en Málaga, los antiguos alumnos de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga) y los intérpretes que puedan acreditar haber actuado en compañías malagueñas en los dos últimos años. Perea escogerá entre el 23 y el 25 de enero a los actores que finalmente darán vida a los protagonistas de la función: Solomon, un joven de entre 25 y 30 años; Magda, de su misma edad, y Doctor Luria, un médico de entre 45 y 55 años. Los aspirantes a formar parte del elenco pueden descargar la ficha de inscripción y consultar las instrucciones para participar en el casting en http://www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/proyectos.

Para el malagueño, que continúa con la gira de La estupidez y estrenará en marzo El ciclista utópico –obra con la que acudirá a Teatro Cervantes a finales de año–, resulta un orgullo poder estrenarse como director con «un proyecto que también se estrena en Málaga» y que «impulsa» de forma tan decidida el tejido artístico malagueño.