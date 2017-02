Residente se sube al escenario del Weekend Beach

Esta incorporación se suma a la extensa nómina de artistas que pasarán por el festival, entre los que destacan The Prodigy, Sepultura, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers, Dub Inc y Kase O, entre otros muchos

El Festival Weekend Beach de Torre del Mar, que se celebrará del 5 al 8 de julio, ha anunciado la presencia en su escenario principal del rapero, compositor y productor puertorriqueño Residente, que presentará, en exclusiva andaluza, su nuevo trabajo. Esta incorporación se suma a la extensa nómina de artistas que pasarán por el festival de Torre del Mar, entre los que destacan The Prodigy, Sepultura, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Estopa, Lori Meyers, Dub Inc y Kase O, entre otros muchos

René Pérez Joglar (23 de febrero de 1978 en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico), también conocido por su apodo 'Residente', es cofundador y vocalista de Calle 13, banda que rompió records de ventas y llegó a ser reconocida mundialmente con 19 Premios Grammy Latinos y 5 Premios Grammy en 2014. René es el latino con más megafonos dorados adquiridos por su música.

Sus letras se reconocen por ser de contenido social y político, y sus canciones por combinar la música del mundo con el rap alternativo. Estudió arte durante 8 años y ha trabajado como director en algunos de sus vídeos musicales. Ha recibido reconocimientos por su compromiso social, además de ser la cara visible en campañas de UNICEF y Amnistía Internacional. Ha sido un constante defensor de la educación latinoamericana y los derechos de los indígenas. Fue censurado en su país por insultar públicamente al gobernador de Puerto Rico por despedir a más de 30 mil empleados públicos. En noviembre 2015 Residente recibió el Nobel Peace Summit Award en Barcelona por su compromiso con la concienciación social y por promover la paz.

La curiosidad ha sido un agente detonante para la creatividad del primer trabajo en solitario de Residente. En esta ocasión, una prueba de ADN marcó el inicio de una jornada en busca de sus raíces y dio origen a lo que él considera su proyecto más ambicioso hasta ahora. Para darle forma, Residente estuvo viajando durante dos años, alrededor de cuatro continentes y haciendo música por distintos países como Siberia, Rusia, Armenia, Georgia, Osetia, China, Burkina Faso, Ghana, Níger, Serbia, España, Inglaterra, Nueva York y Puerto Rico. Esta magna producción cobra vida a través de un disco, un documental, un libro y la página web.

"A mí todo lo que me rodea me afecta y como artista me siento en el deber de reflejarlo. Por eso colaboré con artistas talentosos, artistas que la industria musical no conoce porque hace tiempo que no les hacen caso, artistas que hacen música sin esperar nada a cambio, artistas con los que comparto mi sangre, así como ellos compartieron sus historias conmigo", dice Residente.