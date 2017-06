Michael Bolton: "Pavarotti llevó mi canto a un nivel de fuerza que no creí ser capaz de alcanzar"

Michael Bolton (1953, New Haven) es un reconocido cantante y compositor estadounidense de baladas románticas que se ganó su éxito a mediados de los 80 y principios de los 90. Aunque sus inicios como vocalista no se encuentran en el género del soft rock que le dio la fama, sino más bien en el hard rock. Un cambió que le sugirió el entonces presidente de Columbia Records, Al Teller. A lo largo de su carrera, Bolton ha actuado con grandes artistas de la talla de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Ray Charles, Kenny G o Celine Dion, entre otros. En el marco de su gira Greatest Hits World Tour, el autor de grandes éxitos como When a man loves a woman o Time Love and Tenderness, el 10 de agosto recalará en el Club de Tenis del Hotel Puente Romano.

Antes de que la carrera como vocalista de Bolton despegara y decidiese abandonar el hard rock por las baladas, el artista ya componía temas para otros músicos. Fue una de estas canciones la que le situó en la primera línea y en el camino hacia el éxito. Concretamente fue una pieza escrita para Laura Branigan, How am I supposed to live without you, que se convirtió en todo un éxito. «Me convirtió en un compositor muy solicitado dentro de la industria y la discográfica decidió que yo mismo grabara la canción. Fue todo un hit y gané mi primer Grammy al Mejor Vocalista Masculino», aseguró Bolton.

El cantante había dado su primer paso hacia el éxito como intérprete de baladas románticas. El siguiente lo dio por recomendación del que en aquel entonces era presidente de Columbia Records. Cuenta el artista que Al Teller le llamó a su oficina para hacerle partícipe de una «curiosa y fascinante historia». Al parecer, las secretarias de la compañía escuchaban las cintas de demostración en las que Bolton cantaba las canciones que había compuesto para otros artistas. «En su mayoría eran baladas y les gustaba mi voz. Por lo que Teller me dijo que el siguiente álbum que haríamos juntos sería conmigo como protagonista. Me cambió la vida», explicó.

A día de hoy, Bolton es un reconocido intérprete y compositor. Autor de grandes éxitos como When a man loves a woman, How can we be lovers, Time, love and tenderness o Can I touch you there, entre otros. También ha compartido escenario con leyendas como Luciano Pavarotti o Ray Charles, a quienes define como héroes para él. «Me influyeron muchísimo y me siento honrado de poder mantener vivo su legado, Ya sea grabando algunas de sus canciones o interpretándolas sobre el escenario. Pavarotti llevó mi canto a un nivel de comprensión, resistencia y fuerza que no creí ser capaz de alcanzar. En cuanto a Ray Charles, no tengo palabras para describir lo que significó para mi carrera», explicó.

A pesar de que la época dorada de Bolton fue a medidas de los 80 y la década de los 90, el vocalista nunca ha dejado de componer ni de actuar. Precisamente, a principios de 2017 publicó un nuevo álbum. Songs of Cinema es una recopilación de «canciones muy queridas de las películas más emblemáticas de todos los tiempos». Cabe destacar que Bolton ha escrito y grabado temas para bandas sonoras de largometrajes como Hércules de Disney o De padres a hijas, un filme protagonizado por Russell Crowe y Amanda Seyfried.

Actualmente, Bolton está de gira con su Greatest Hits World Tour. Un espectáculo que gira en torno a sus clásicos más conocidos y que el próximo 12 de agosto le traerá a Marbella.