Pablo Alborán da pistas sobre su nuevo trabajo

Poco a poco, Pablo Alborán regresa a la esfera pública de la que se alejó en diciembre de 2015, cuando escribió: "He dado todo en estos cinco año y lo seguiré dando, pero en este momento necesito recuperar algo que aún no he creado, una vida. Una vida fuera de los escenarios y las cámaras. Me hace falta descansar". Hace unos días volvió a los escenarios para cantar junto a Miguel Bosé el tema 'No hay ni un corazón que valga la pena'. Y, además, va dejando pistas sobre su próximo álbum, que, al parecer, será más que sorprendente: el artista ha mostrado un 'teaser' de lo que será su vuelta al panorama, un vídeo, en blanco y negro, en que podemos ver a Pablo sumergido en una piscina y en que suena una música muy alejada del estilo acústico e íntimo con el que solemos identificar a Alborán.





"Hay algo especial cuando combinas Colombia, España y Jamaica". Además, Alejandro Sanz contó en su perfil de Instagram que había tenido un fructífero encuentro con el artista: "Ayer estuve con mi Pablo Alborán escuchando su nuevo disco... Maravilloso lo que nos trae". Recordemos que en una entrevista de 2015 aseguró: "Si enciendo el iPhone, encuentro desde Adele pasando por Andrés Suárez, que es un compositor espectacular, Antonio Vega, Babyface, Bob Dylan, Bruno Mars, Carminho, Dorantes, Fuel Fandango o Juan Luis Guerra".Todavía no hay fecha de salida del disco ni se conocen más detalles del que es, sin duda, el lanzamiento más esperado de la temporada.