Gotas de refresco en el Weekend Beach

Hoy se celebrará la segunda de las tres fechas principales de esta edición del macrofestival de Torre del Mar, con el aliciente de poder disfrutar en directo de formaciones y solistas de la talla de The Prodigy, Residente, Anthony B, La Pegatina, Nada Surf, Iván Ferreiro o Berri Txarrak. Algunos asistentes remarcaron que para este año se ha reforzado la seguridad tanto dentro como fuera del recinto, con controles periódicos tanto en los acceso por la autovía A-7 como en espacios ajardinados situados a lo largo del extenso paseo marítimo torreño.

Fueron apenas unas gotas, que empezaron a sentirse con cierta intensidad a apenas una hora de que empezaran los conciertos en el escenario principal del Weekend Beach Festival. Pero ahí quedó la leve amenaza de tormenta que se llegó a plantear por parte de las autoridades en la víspera, tras la fiesta de bienvenida de esta cuarta edición.

Apenas hubo más anécdotas, al margen de los multitudinarios llenos que se registraron durante la mayoría de las actuaciones en la primera gran jornada del festival. A punto de caer la noche, los cordobeses Aslándticos marcaron el ritmo para el atronador pop vitaminado que desde Loja derramarían Lori Meyers. Para cuando los granadinos alcanzaron la mediación de su show, prácticamente no cabía un alfiler en el espacio principal del recinto de conciertos. Lo que a priori estaba más que garantizado, con los más de 33.000 abonos vendidos desde el inicio de la semana.

Hoy se volverán a repetir algunas de estas escenas, con miles de seguidores bailando como posesos al ritmo de grandes nombres de un cartel que se ha convertido en el principal reclamo musical del verano costasoleño, con el permiso de ciclos musicales que no tienen las características de estos macrofestivales europeos. Se sucederán, en esta segunda jornada principal, formaciones y solistas de la talla de The Prodigy, Residente, Anthony B, La Pegatina, Nada Surf, Iván Ferreiro o Berri Txarrak.

Muchos aficionados quisieron ayer tomar el micrófono, o incluso las redes sociales, para remarcar aspectos que para muchos están vinculados a los graves acontecimientos que han teñido de negro ciertos eventos multitudinarios en los últimos meses. Así expresaron que se ha reforzado hasta el extremo la seguridad ciudadana tanto dentro como fuera del recinto, con controles periódicos tanto en los acceso por la autovía A-7 como en espacios ajardinados situados a lo largo del extenso paseo marítimo torreño.

En el apartado estrictamente musical, de regreso a lo que será este viernes, las sesiones musicales comenzarán de nuevo a las doce del mediodía en el denominado Escenario Matinal El Faro, con Jump To The Moon, La Regadera, Soge Culebra y el productor local Antonio Hierro. El recinto de conciertos abrirá pasadas las seis de la tarde, de manera que el Escenario TorreMar deje paso a los italianos España Circo Este, que con Amparanoia celebrarán sus dos décadas de existencia.

Posteriormente será el turno de La Pegatina, de regreso a la localidad torreña, como preámbulo perfecto a artistas internacionales como Residente, el líder de Calle 13, Green Valley o Anthony B. En el Escenario Brugal, la jornada la inaugurará a las seis y media la fuengiroleña Anni B Sweet, en una tarde caracterizada por los ritmos melódicos de artistas como Iván Ferreiro, Nada Surf o Full.

Una elevada cuota de asistentes al festival tendrán sus alarmas activadas, no obstante, para no perderse a la una de la madrugada el esperadísimo regreso a la provincia de Málaga de los míticos The Prodigy, histórico trío británico que ya conquistara años ha la plaza de toros de La Malagueta.