Tapia propone una "vuelta de tuerca" al estatuto del cuadro en el arte

Ignacio Tapia, alumno recién egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA), presenta Study in Blue and Green, su primera exposición individual,. El proyecto de Ignacio Tapia desarrolla, de un modo ciertamente particular, los planteamientos de postpintura en el campo expandido que desde finales de los años sesenta del pasado siglo han venido reconsiderando el estatuto del cuadro en el arte y la cultura contemporánea. Así, el artista propone una inteligente y arriesgada «vuelta de tuerca» a esta tradición, «con un claro posicionamiento ideológico, de resistencia incluso, en el que el motivo o patrón formal del proyecto se reduce a un único módulo expandido que se fragmenta y dispone por la sala de exposiciones sugiriendo una cierta narrativa espacial», según han detallado los comisarios. La exposición podrá verse en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes hasta el 12 de enero de 2018.