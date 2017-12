En el nombre del cuerpo

Leonardo Da Vinci, Picasso, Tiziano, Goya o Louise Bourgeois, en el apartado plástico, y Quevedo, Bécquer , Benedetti, Machado, Lorca o Neruda, en el literario, forman parte de este viaje representado por cerca de 400 creadores - Antonio Muñoz Molina abre este monográfico con un particular viaje por sus recuerdos de juventud en torno al desnudo

Pensaba Víctor Hugo, no sin razón, que nuestro cuerpo no es más que apariencia. Que únicamente se trata de la casa en la que «se esconde nuestra realidad». Y aunque no queramos reconocerlo, es precisamente ese escondite lo que nos define en la mayoría de las ocasiones, ya que rara vez solemos desnudar el alma al primero que se nos cruza. Y aunque hay quien se lamenta de que vivamos días de insolente culto al cuerpo y bajo la tiranía del músculo, no hay que olvidar que nuestro físico, la casa que acoge nuestra esencia, también somos nosotros. Y que en ocasiones, quizás demasiadas, la calidad del envoltorio supera lo que éste guarda en su interior.

La columna vertebral de este volumen se extiende a través de una completa antología poética, cuidada por Antonio Lafarque, que radiografía el cuerpo de la cabeza a los pies con una selección de textos en la que los autores clásicos y grandes intelectuales de diversas épocas conviven con distintos exponentes de la Generación del 27.