El legado de Paco de Lucía en seis canciones

Paco de Lucía es el flamenco y el flamenco es Paco de Lucía. Sirva este axioma como base para adentrarse en una prolífica obra que, como corresponde a los grandes genios, resulta inclasificable y envidiablemente variable, tocando tantos géneros como le vino en gana.

Porque el magistral guitarrista, fallecido hace cuatro años, arrancó desde el flamenco una aventura musical que le emparentó con el jazz, la bossa nova, el blues, la música árabe e incluso el pop y el rock. Sin perder la raíz, eso nunca.



Camarón



La primera gran colaboración de Paco de Lucía duró once años, un tiempo durante el cual grabó una decena de discos con Camarón. Una unión insuperable que proporcionó innumerables momentos de gozo para los amantes del flamenco más ortodoxo.

Carlos Santana



Ya convertido en un gurú de las seis cuerdas, Carlos Santana le invitó a participar en un concierto en Barcelona en agosto de 1977. Los cronistas de la época destacaron cómo el guitarrista español dio una soberbia lección al mexicano ante más de 10.000 espectadores en una breve pero intensa sesión.

Al Di Meola y John McLaughlin



Histórica fue su unión con los guitarristas Al Di Meola y John McLaughlin, momento clave de la apertura del flamenco al jazz. Su disco en directo 'Friday Night in San Francisco' (1981) vendió más de un millón de copias en todo el mundo. La unión de este trío no fue algo de una noche, y su conexión derribó tantos muros como prejuicios.

Bryan Adams



El mundo del pop rock no podía quedar fuera de la influencia de Paco de Lucía, quien en 1995 proporcionó el toque maestro al single 'Have You Ever Really Loved a Woman' del canadiense Bryan Adams. La canción fue nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora por la película de la cual formó parte, 'Don Juan DeMarco'.

Chick Corea



El mito estadounidense del jazz Chick Corea protagonizó junto a Paco uno de los momentos más recordados del Festival de Jazz de Vitoria de 2013. Ambos ya habían colaborado en diversas ocasiones en el pasado, por lo que los asistentes paladearon con gusto uno de esos momentos mitológicamente irrepetibles.

Paco de Lucía



Un repaso a la trayectoria de Paco de Lucía, por muy centrado que esté en su apertura hacia otros artistas y géneros, no puede obviar ese magistral 'Entre dos Aguas' que ya anticipaba las veredas que el guitarrista empezaba a vislumbrar en un horizonte sin ataduras ni corsés. Descanse en paz.