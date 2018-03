Miguel Ríos y Poveda se apuntan al Festival Starlite

Starlite Festival anuncia nuevas confirmaciones que harán bailar y disfrutar a todo el público. Miguel Poveda y Miguel Ríos se suman así su nómina de artistas encabezada por Sting, Romeo Santos, Charles Aznavour, James Blunt, Estopa, Pablo Alborán, Serrat, Taburete, David Bisbal, Il Divo y Sara Baras, entre otros.

Poveda, una de las voces más personales e interesantes del flamenco, regresa a Starlite Festival el 27 de julio. El artista sigue superándose cada día mostrando lo mejor de sí mismo en el escenario. Con más de diez discos de estudio publicados, su impresionante recorrido artístico le ha hecho meritorio del Premio Nacional de Música en el año 2007, así como de varias nominaciones a los Grammy Latinos.

Sin perder sus raíces pero también sin fronteras, Miguel Poveda presentará en el Auditorio de Starlite su obra más comprometida y personal sobre Federico García Lorca, EnLorquecido. Un maravilloso recital flamenco alrededor de la obra del escritor andaluz que, sin duda, se convertirá en la noche de los sentimientos. Por su parte, Miguel Ríos, el máximo representante del rock español, visitará Starlite el próximo 23 de agosto presentando su nuevo espectáculo 'Simphonic Ríos' una propuesta pionera en la música de nuestro país: la fusión del rock & roll con la música clásica, disfrutando de ambos estilos en posición de igualdad. De esta manera, clásicos de su carrera como 'Bienvenidos', 'Santa Lucía' o 'El rock de una noche de verano', adquieren una nueva dimensión gracias al talento y la pasión de muchos músicos a la hora de fusionar el rock con lo sinfónico.

Sold out de Pablo López



Con el sold out en el espectáculo de Pablo López el próximo 4 de agosto y artistas que están próximos a anunciarlo, Starlite se convierte en el lugar elegido para disfrutar de la música del momento en el lugar con más encanto y magia del circuito. Además, se van desvelando sorpresas de los conciertos ya anunciados. Shaggy, el famoso músico jamaicano, acompañará a Sting en su gira europea y podremos disfrutar de ambos artistas, juntos, en el concierto del líder de The Police, quienes tocarán juntos parte de su nuevo trabajo '44/876', que verá la luz el 20 de abril, pero también juntarán a sus bandas para explorar nuevas formas de tocar grandes clásicos como 'Mr. Boombastic', 'Englishman in New York' o 'Message in a bottle'.

Música nacional, internacional, danza, magia y también opciones para los más pequeños, poco a poco se va desvelando el cartel de Starlite Festival 2018 y, la variedad y calidad de sus artistas vuelven a ser el punto diferencial de esta edición. Su acústica excelente y la cercanía con el artista, son dos de sus señas de identidad, junto con la variada oferta gastronómica y la posibilidad de construir una experiencia completa como valor añadido. El reducido aforo de su imponente escenario y el buen ritmo de ventas de los artistas ya confirmados, demuestran, que Starlite es mucho más que un festival, avalado por quienes lo eligen como el lugar para vivir una experiencia inolvidable. Starlite continúa confirmando artistas que conformarán su cartel de 2018, pero además, ofrece la posibilidad de adquirir la experiencia completa sumando a las actuaciones, la cena en su restaurante gourmet antes o después del concierto o una mesa en la zona Sessions para disfrutar de las actuaciones y Djs después del concierto. Para comprade entradas y reservas: www.starlitemarbella.com y en el número de teléfono 902 750 787.