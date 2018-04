El camino hacia la libertad a través del desarrollo personal

Carmen Martínez (Sevilla, 1964) es una auténtica abanderada de la libertad. Desde muy joven fue consciente de que para su desarrollo y crecimiento personal tenía que ser rebelde y liberarse de las normas sociales que le imponían por ser mujer. Ahora, tras una vida sumergida en la comunicación institucional y política comienza un nuevo camino por la literatura filosófica y psicológica enfocada en el crecimiento individual con la publicación de su libro 'Pon rumbo a tu libertad' su primera obra dentro de la saga 'Bonjour la vie'.

Con estos libros la periodista quiere transmitir, desde su experiencia, el camino ha que ha recorrido a lo largo de su vida para conseguir su propia autonomía personal. Sin duda, no tener hijos, a pesar de que se casó siendo muy joven, y haber sido juzgada por ello, ha sido un de los detonantes principales por los que la autora ha profundizado en el análisis de los estereotipos sociales: "la sociedad no entiende que antes del desarrollo colectivo está el personal y que no hace falta seguir las normas sociales para ser feliz".

En su primera obra dentro de este ámbito, Martínez habla también de la diferencia entre los apegos naturales que tenemos los seres humanos con otras personas y los apegos tóxicos que se establecen habitualmente, sobre todo en la gente joven. "Veo que en la sociedad actual hay jóvenes que no son capaces de vivir su libertad con plenitud porque están coaccionados por sus relaciones personales y sobre todo por las redes sociales".

Ser capaces de analizar cómo somos y qué deseamos en la vida es fundamental, según la autora, para romper con las cadenas que no nos permiten ser y actuar como deseamos y para establecer vínculos sociales con otras personas. "Hago lo que me sale del alma. Mi madre en casa siempre nos decía que no se podía tener todo en la vida y yo nunca entendí ese punto" comenta la autora, que cree que con voluntad y esfuerzo todos podemos superarnos y alcanzar nuestras metas. "La clave del éxito reside en nosotros mismos y no en depender de otras personas".

Con la colaboración del escritor y coach personal Laín García Calvo, autor de ´La voz de tu alma´, encargado del prólogo de la obra, Carmen Martínez inicia así un camino que le llevará por dos obras más centradas en la igualdad y el amor y en las que intentará de incentivar la voluntad de las personas que quieran tomar las riendas de su vida.

La presentación de ´Pon Rumbo a tu libertad´ se llevará a cabo a las 19:00 horas en la librería Proteo Prometeo junto con la autora y el catedrático Julio Neira.