Todd Terry, el dios de la música house, pinchará en La Suite Club, en Marbella

Cualquier conocedor del house sabe que el gran dios de la música heredera de la disco music es el gran Todd Terry, productor, DJ y remezclador por excelencia del género. El histórico pinchadiscos será el protagonista de una de las grandes noches del verano marbellí, en La Suite Club: el maestro ofrecerá una lección de house puro y duro para los más exquisitos del lugar. La cita, el próximo 30 de agosto.

Muchos empezaron a conocer a Terry gracias a su ya legendaria remezcla del tema de Everything But The Girl Missing (llegaron a despacharse más de 3 millones de copias del remix a mediados de los noventa). Pero el de Brooklyn llevaba desde la década anterior, esos ochenta gloriosos para la música de baile, lanzando himnos uno tras otro: Weekend, su remezcla para I'll House U (The Jungle Brothers)... Y no piensa parar: «Cada año me digo a mí mismo que tengo que bajar el ritmo... Y entonces me contratan para 75 sesiones. Es difícil bajar el ritmo, porque la música está en mi sangre», dijo en una reciente entrevista con Hyponik.

¿Cómo son las sesiones de Todd Terry? El propio DJ las definió así: «Pincho mucho material antiguo: Good life, Jumpin, Samba, cosas de Marshall Jefferson... Cosas de donde ha venido todo el house. Mezclo todo eso con material nuevo, de gente nueva, de hoy. Tengo que ofrecer lo mejor de los dos mundos y darle a la gente un collage de lo que se trata esto. Digamos que alguien que no sabe nada de música house viene a una de mis sesiones: la idea es que no sepa que lo que pincho tiene 20 años o fue lanzado ayer mismo».