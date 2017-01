El grupo holaMOBI roza los 13 millones de facturación y espera crecer un 10% en 2017

El grupo malagueño holaMOBI Telefonía Global ha cerrado 2016 con una facturación agrupada de 12,8 millones de euros y un balance "positivo" de su trayectoria tras la diversificación e incorporación de nuevas líneas de negocio que permiten ofrecer un servicio global en el sector de la telefonía. La compañía de telefonía ha explicado este jueves que durante el pasado año se ha consolidado en el mercado a través de alianzas estratégicas, con la incorporación de marcas como Fix, especializada en reparaciones móviles, y el lanzamiento de holaFIBRA, primera franquicia en el despliegue de fibra óptica centrada en zonas de población donde no exista esta infraestructura.

"Ha sido un año de muchos cambios y progresos, sobre todo en el último trimestre, pero estamos muy satisfechos de los avances que estamos haciendo y tenemos grandes expectativas para 2017", ha afirmado María Salas, responsable de la compañía, que también cuenta con la marca MovilRedPublic, adquirida a principios de 2015 y con la cual sumó la comercialización de videojuegos. Para este año, holaMOBI prevé un crecimiento del 10% en facturación. En cuanto al número de establecimientos, el grupo ha cerrado 2016 con 152 puntos de venta en todo el territorio nacional. En relación al crecimiento, en 2016 se ha registrado especial presencia en Andalucía y Levante. La compañía mantendrá la estrategia de establecer sus puntos de venta en poblaciones pequeñas y medianas.

Asimismo, a finales de 2016, holaMOBI ha llevado a cabo la incorporación de un grupo de tiendas de telefonía procedente de otra compañía del sector, Yomobil, las cuales han adquirido la imagen corporativa de la firma, así como sus características y servicios

El grupo holaMOBI, que a principios de 2015 ya adquirió la red de tiendas MovilRedPublic, se ha consolidado en el mercado gracias a la incorporación el pasado septiembre de la marca Fix, de la que ha adquirido el 50% en régimen de franquicia. La firma está especializada en la reparación de dispositivos móviles y ordenadores. Asimismo, en la misma línea de negocio, holaMOBI sumó el servicio doctorMOBI by Fix, un centro de reparaciones integrado dentro de sus tiendas.

Además, en octubre el grupo anunció la unión con el Grupo Avant-Codetic para la creación de holaFIBRA, primera franquicia del sector basada en el despliegue de fibra óptica en aquellas poblaciones donde la oferta de otros operadores es limitada o no existe dicha infraestructura. "La idea surgió por la necesidad que teníamos en nuestra red de tiendas de dar servicio de fibra en algunas localidades donde no lo tenemos disponible con ningún operador", explica Salas, que prevé la activación de cerca de 50 puntos de venta en 2017; actualmente, más del 70% de los núcleos medianos y pequeños de población en España no cuentan con una adecuada infraestructura de fibra o carecen de ella.



Distinciones

En 2016, holaMOBI fue reconocido como primer finalista de los Premios AJE 2016 en la categoría de Trayectoria Empresarial, por su recorrido y crecimiento desde que comenzó su andadura en 2013. Además, la empresa malagueña fue finalista también en la categoría de Pyme por la Igualdad en los Premios nacionales CEPYME 2016 celebrados el pasado mes de noviembre en Madrid.

Asimismo, la compañía continúa desarrollando la acción de responsabilidad social corporativa Enmobimiento, dentro del proyecto TicSalud, con el objeto de implantar una cultura del bienestar saludable y ayudar a sus empleados y clientes de las tiendas a prevenir molestias y estrés derivado derivadas del mal uso de las nuevas tecnologías.

El grupo holaMOBI se basa en un concepto innovador de tienda multioperador y multiservicio, especializado en operadores móviles virtuales (OMV) y tarifas low cost como Simyo, Tuenti, Másmóvil, Pepephone, República Móvil, Oceans, Movistar, Orange y Vodafone. Junto a este servicio, holaMOBI trabaja una amplia gama de líneas de negocio, desde la venta de gadgets y accesorios hasta financiación, seguros, reparaciones, terminales de segunda mano y nuevs. La empresa afirma que en poco más de tres años se han convertido en la cadena de referencia en operadores móviles virtuales, y en la tercera en el modelo de tiendas multioperador por detrás de Phone House y Telecor.