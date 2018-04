Clara Martínez-Lázaro trata en clave de comedia la crisis de los 30

Ser o no ser madre, esa es la cuestión a la que se enfrentan las protagonistas de 'Hacerse mayor y otros problemas', la nueva película de Clara Martínez-Lázaro, que trata en tono de comedia la crisis de los 30 y el momento en que hay que tomar decisiones vitales inminentes.

"Hay un momento en que tienes que decidir si seguir el camino de las normas sociales y culturales que impone la sociedad o si no estás de acuerdo y te atreves a seguir tu propio camino", ha afirmado en una entrevista con Efe Martínez-Lázaro, que presenta hoy la película en un estreno especial dentro del vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga.

Cree que la película "va dirigida bastante al público femenino, porque las mujeres tienen ese reloj biológico que está siempre en marcha y es complicado enfrentarse a la decisión de ser madre o no serlo y en qué momento, porque te cambia la vida por completo".

La directora y guionista no sabe si es una crisis lo que se atraviesa a los 30, porque cuando se cumple esa edad "tienes decidido si vas a querer hijos, si vas a querer un tipo de trabajo concreto o si te vas a querer casar, porque son decisiones que se toman antes, y luego está la improvisación y de pronto decidir que quieres cambiar tu cosas y lanzarte a cosas que no esperabas".

Aunque no es una película autobiográfica, admite que hay temas que le "tocan de cerca" y se puede identificar con cosas que le suceden a varios personajes.

"No seré la única que se pueda identificar, porque son temas eternos y universales y, dentro de que no es autobiográfica, cuando un autor escribe algo es imposible que no le influya la realidad que le rodea".

Martínez-Lázaro duda "que haya alguien que no haya sentido cierta angustia", porque "todos nos tenemos que enfrentar antes o después a decidir ciertos temas vitales, que algunos tienen muy claros desde que cumplen los 20 años y otros no tienen nada claros".

"La película habla de si llevas la vida que más te gusta o si te has dejado llevar por los condicionamientos culturales o por que hacer esto y esto es lo que los demás esperan".

Considera que la película "va dirigida a treintañeros y gente de cuarenta y pico", "sospecha" que quienes tienen "50 ó 60" la van a "comprender bien porque han pasado por ahí" y le "encantaría" que "llegase a un público más joven, veinteañeros o adolescentes, pero eso es impredecible".

Del reparto, en el que están Silvia Alonso, Bárbara Goenaga, Vito Sanz, María Esteve y Francesco Carril, ha resaltado cómo los actores "se han metido en la piel de los personajes con una facilidad asombrosa, quizás porque están todos rondando esas edades y se pueden identificar, y han sido muy generosos".

Su padre, Emilio Martínez-Lázaro, es uno de los productores de este largometraje que se ha conseguido poner en pie sin subvenciones ni el apoyo de ninguna cadena televisiva mediante "un 'crowdfunding' a lo bestia gracias a la Ley de Mecenazgo, algo complicado pero práctico para hacer cine".

"Mi padre no se mete en las cosas que hago, y sólo si le pido un consejo concreto él me lo da. No le gusta opinar ni dar lecciones a nadie, porque cada uno tiene que enfrentarse solo a las dificultades y a tomar las decisiones, que son un montón.

Clara Martínez-Lázaro espera ilusionada el estreno de la película, el próximo 27 de abril, y confía en conectar con el público con este trabajo en el que ha puesto "mucha energía, mucho cariño y mucho trabajo".