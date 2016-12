Los bancos deberán devolver en torno a 1.000 millones de euros a los malagueños con cláusulas suelo

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, conocida este miércoles, es clara: además de anular las condiciones abusivas las entidades deberán devolver a los afectados todo lo pagado de más desde que se firmó la hipoteca y no desde mayo de 2013, fecha que situó el Supremo para preservar el orden público económico del país. Ello podría afectar a unos 100.000 malagueños, según el socio director del despacho Ley 57, Carlos Cómitre, especialista en este campo. Por su parte, el coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe, considera que las entidades podrían tener que devolver hasta mil millones de euros a los malagueños. Las cifras presentadas son, en todo caso, estimaciones de los expertos.

­El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió ayer que las entidades financieras deberán devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes con cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, echando por tierra el fallo del Tribunal Supremo (TS) que limitaba la retroactividad a mayo de 2013 al ser esta «incompleta e insuficiente». Esta decisión afectará a hasta 100.000 malagueños que recibirían casi 1.000 millones de euros, siempre según las estimaciones de diversos expertos consultados por este periódico.

Establecer la cifra de afectados y la cantidad que deberán abonar los bancos es muy complicado. El director de Ley 57, Carlos Cómitre, cree que en Málaga hay entre 45.000 y 100.000 afectados y los bancos deberían pagar entre 500 y 1.000 millones de euros, mientras que el Instituto Andaluz de Estudios Financieros habla de casi 1.000 millones. El Banco de España estima que afectará a la banca en 4.000 millones de euros, mientras que el bufete Martínez-Echeverría estima un movimiento económico de unos 2.500 a 3.000 millones de euros, para un total de 700.000 familias en Andalucía, con lo que las cifras barajadas para Málaga tendrían más sentido, considerando que la provincia es la que soportó el boom de la construcción. Unicaja Banco, por su parte, estima que el impacto de la decisión en las cuentas será de 150 millones para el Grupo Unicaja.

Los expertos consideran muy baja la estimación efectuada por el Banco de España para todo el país, más de 4.000 millones de euros. La guerra de cifras se cierne sobre el horizonte financiero.

El tribunal con sede en Luxemburgo consideró que la legislación europea se opone a una jurisprudencia nacional según la cual «los efectos restitutorios» vinculados a la nulidad de la cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas tras la sentencia de la resolución judicial que, precisamente, declara el carácter abusivo de la cláusula.

Carlos Cómitre considera el fallo como un avance «en el derecho del consumidor en España» y abunda en lo que siempre han defendido los juristas, «que se aplica la directiva europea a rajatabla en el sentido de excluir las cláusulas abusivas de los contratos, una cláusula no puede generar efectivos».

¿Qué puede pasar ahora? Cómitre considera que cambiará la relación de los consumidores con las entidades en el sentido de que «no se podía llegar a acuerdos» con los bancos, ahora los pactos serán más fáciles. De cualquier manera, el consejo de este experto en consumo es reclamar, primero ante la entidad y, si no, judicialmente. «Si no reclama, las entidades no van a llamar a la puerta de su casa a llevarle el dinero». Este jurista estima que en Málaga podría haber entre 50.000 y 100.000 afectados por cláusulas suelo, de los que el 80% no ha demandado en los tribunales. Si cada uno de ellos se ve afectado en 10.000 euros, las cuentas apuntan a hasta 1.000 millones de euros.

Los bancos, hasta ahora, ofrecían quitar la cláusula suelo, lo que evitaba seguir pagando un sobreprecio mensual por la hipoteca, pero no ofertaban la devolución retroactiva. «Los consumidores deben ir al abogado para reclamar su dinero, demostrar que la cláusula es abusiva y ver qué solución ofrecen», dice, y afirma que ahora habrá una avalancha de demandas en el juzgado porque mucha gente estaba esperando al TJUE.

Ángel Yagüe, coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, estima que los bancos tendrán que devolver en Málaga algo menos de 1.000 millones de euros. «Es una medida absolutamente positiva, por primera vez el TJUE enmienda de plano al TS, no se pueden acotar los derechos de los consumidores en el tiempo y, si una cláusula es nula, lo es desde el principio». El Supremo dictó su resolución pensando, según los juristas, más en el orden público económico, es decir, la salud financiera del país y de sus entidades, que en los consumidores, porque el Código Civil es claro sobre la nulidad de las condiciones en los contratos. «Desde el inicio es retroactiva», dice, para explicar después que había mucha gente esperando para demandar y que los juzgados tenían paralizadas las sentencias, por lo que en 2017 habrá una avalancha de fallos judiciales en el sentido marcado por el TJUE. «Ahora, los bancos harán un análisis coste beneficio y, si un 30 o un 50% de los clientes reclaman, devolverán el dinero, el resto, si no lo hace, seguirá con su cláusula suelo» ya que, no necesariamente, las entidades deben eliminarlas. «Ellos no van a quitar algo que ya de por sí genera mucho dinero», insiste Yagüe, y recuerda que ahora las entidades pueden optar por ofrecer todo tipo de acuerdos, desde la simple eliminación de la cláusula a la devolución paulatina de lo cobrado de más. «El problema es que todos no quieren demandar, porque hay mucha gente muy ajustada mes a mes y prefieren que le quiten ya 90 o 100 euros mensuales y sacrificar parte de sus derechos que esperar a 2018 o 2019 para ir a juicio», precisa.