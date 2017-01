Salud volverá a reunirse con la plataforma de pacientes Placasama el jueves 13

­La plataforma de pacientes Placasama volverá a reunirse con la Delegación de Salud el jueves 13 para seguir marcando la hoja de ruta de mejoras de la sanidad malagueña. No obstante, esta entidad ha mostrado su disconformidad con la contestación por escrito de la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana González, por el que se muestran decepcionados. Así, según señalan, de no haber «respeto y lealtad» podrían no acudir a la cita.

En un comunicado criticaron que desde Salud no se reconozca el cierre de camas y que se haya reducido la cifra de personal a consecuencia de las vacaciones de Navidad. Según señalaron, tras haber tenido accesos a cuadrantes del servicio de Urgencias de Carlos Haya, en diciembre había 101 puestos descubiertos, lo que supone un recorte del 31%. En la última semana de dicho mes, previa a fin de año, el porcentaje fue del 41% de puestos sin cubrir. «En enero de 2017 hay 68 puestos sin cubrir, solo en los tres primeros días laborables del año, previos a la festividad de Reyes, hay 18 descubiertos, un 35%», apuntaron.

«Estos datos son incontestables y los hechos se producen en fechas de máxima presión asistencial. La justificación de la Subdirección de personal de que no se encuentran médicos para sustituir es torticera e interesada, puesto que los contratos que ofrece son sumamente precarios», dijeron, al tiempo que se preguntaron si una mejora de las condiciones no llevaría a los profesionales a aceptar las ofertas de trabajo.